Ballando con le Stelle, quanto guadagnano concorrenti e giurati: tutte le cifre a tre zeri Quali sono i cachet del cast del dancing show? Tra le cifre più altre ci sono 30mila euro per i personaggi più famosi.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Eccoci finalmente alla prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle. Questa sera, venerdì 9 maggio 2025, su Rai 1 parte lo spin off del celebre dancing show: un’edizione speciale in 4 puntate per celebrare i 20 anni del programma e trovare un nuovo maestro per la versione classica del talent al via l’autunno prossimo. Il vincitore infatti, sarà scelto tra una rosa di concorrenti (tutti professionisti della danza), ed entrerà a far parte del cast di professionisti di Ballando. Ai posti di combattimento, palette alla mano, la giuria è stata tutta confermata: ritroveremo quindi Selvaggia Lucarelli, la capitana Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, al solito bancone, pronti a giudicare le performance dei ballerini in gara. Negli anni, questo format ha raccolto tantissimi successi e il pubblico si è talmente affezionato da avere tante curiosità, come quella di sapere quanto guadagnano concorrenti e giurati del programma. Scopriamolo insieme.

Quanto guadagnano i concorrenti e i giurati di Sognando Ballando con le Stelle

Milly Carlucci torna questa sera con lo speciale Sognano Ballando con le Stelle, spin off del celebre programma che da 20 anni tiene banco nella prima serata di Rai 1. Tra le tante curiosità del pubblico sul dancing show, c’è quella che riguarda i compensi del cast del talent. Tutti si chiedono quanto guadagnino maestri, concorrenti e giurati e, anche se non ci sono cifre ufficiali, soprattutto per questa nuova edizione straordinaria, nel web qualche informazione è trapelata. Come riporta BlitzQuotidiano, secondo alcune indiscrezioni, i cachet variano ovviamente a seconda del ruolo nella trasmissione e dalla popolarità del personaggio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cachet dei concorrenti, anche se non noto, pare sia stato definito dalla Rai con un tetto massino di 30mila euro per partecipante a stagione, e questa cifra dovrebbe essere quella solo dei vip più famosi: ad esempio, nella scorsa edizione, potrebbero averla percepita solamente Luca Barbareschi e Sonia Bruganelli. Per quanto riguarda i maestri di Ballando, invece, il compenso pare si aggiri introno ai 4mila euro a puntata, oltre i rimborsi spese. Infine, anche il guadagno dei giudici del dancing show è avvolto dal mistero, ma anche qui sembra che la Rai abbia stabilito il tetto massimo dei 30mila euro, ma non è dato sapere chi tra Selvaggia Lucarelli, la capitana Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, percepisca questa cifra.

Potrebbe interessarti anche