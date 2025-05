Sognando Ballando, Milly Carlucci lancia una frecciata: a chi e perché. Poi fulmina Luca Barbareschi: "Smettila" Nella puntata del 23 maggio, momenti infuocati: Milly Carlucci lancia una stoccata agli ex partecipanti, mentre Barbareschi fa una battuta mal vista sui social

Ne succedono di cose nella semifinale di Sognando Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci in prima serata su Rai Uno venerdì 23 maggio 2025. Prima la conduttrice lancia una frecciata a tutti coloro che non sono stati invitati per i vent’anni della trasmissione – ex concorrenti e non – e si lamentano, poi Luca Barbareschi fa una battuta sulla ballerina professionista Alessandra Tripoli che non viene molto apprezzata dal pubblico sui social. Ecco cosa è successo durante la serata.

Sognando Ballando con le Stelle, la frecciata di Milly Carlucci

Durante la semifinale del 23 maggio, c’è un momento che non passa inosservato in cui Milly Carlucci risponde alle critiche di ex concorrenti e personaggi che non sono stati invitati in trasmissione per festeggiare insieme i vent’anni di Ballando con le Stelle. La conduttrice, infatti, prima di annunciare come ospite Luca Barbareschi, che l’anno scorso ha partecipato in veste di concorrente in coppia con Alessandra Tripoli all’edizione originale, lancia una frecciata a chi si lamenta di essere stato escluso. "E siccome noi raccontiamo anche pezzettini della nostra storia, già voglio dire a tutti quelli che si stanno lamentando perché non sono stati citati che non possiamo invitare tutti quanti. Parliamo di vent’anni di storia. E nemmeno riusciamo a raccontare tutte queste storie, ne abbiamo scelta qualcuna. Poi magari qualcun altra riusciremo a portarla in scena il prossimo autunno" dice.

Sul web, tra i commenti, leggiamo: "Frecciatina di Milly Carlucci a chi blatera nei salotti o sui social per non essere stato invitato come ex ballerino, che si riferisca a Ciacci? Ah, a saperlo", oppure: "Milly grazie, vorremmo i nomi dei rosiconi che non sono stati chiamati".

Luca Barbareschi travolto dalle polemiche a Sognando Ballando con le Stelle: la battuta sulla Tripoli

Subito dopo la stoccata di Milly Carlucci, Luca Barbareschi vede sullo schermo alcune esibizioni di colleghi attori e poi si lascia andare a una battuta inappropriata sulla ballerina Alessandra Tripoli – vedendo lei che balla con alcuni interpreti – che suscita la reazione degli utenti social. "Sono molto geloso della Tripoli, perché io ho vissuto questa esperienza di Ballando pensando che lei amasse solo me, invece è stata con tutti!" dichiara divertito, ma la conduttrice lo frena: "Detta così… Detta così!". L’ospite insiste: "Mi sono detto ‘starà solo con me’ e invece è così… non me lo aveva detto che proprio con tutti!" L’attore e produttore cinematografico cambia argomento solo quando Milly Carlucci lo ferma dicendo "E smettila Luca".

Sui social scatta la polemica: "Milly vuole proprio morire stasera tra le ultime partite di campionato e Luca Barbareschi", "Possiamo dire qualche altra qualità di una donna a parte la bellezza?", "Possiamo chiudere questo momento?", "Ed è così che esce la classe pura di gentleman di Luca Barbareschi".

