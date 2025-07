De Martino ‘imbarca’ Pasquale Romano: “Il riposo del Dottore”, risate sullo yacht dopo i record di Affari Tuoi Dopo una stagione da record su Rai 1, il conduttore e l'autore storico del gioco dei pacchi si concedono una meritata vacanza in Sardegna, tra risate, mare e momenti social.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Stefano De Martino e Pasquale Romano insieme. Stavolta non in uno studio televisivo – il primo davanti alle telecamere, l’altro come presenza ‘invisibile’ – ma su una barca in navigazione nello splendido mare della Sardegna. I due protagonisti di Affari Tuoi, dopo la stagione trionfale del gioco dei pacchi di Rai 1, si sono concessi una pausa meritata. Il conduttore e l’autore che interpreta il celebre (e temutissimo) Dottore, infatti, sono partiti insieme per godersi qualche giorno di relax, documentando la fuga estiva con divertenti momenti social.

De Martino e Pasquale Romano insieme anche dopo Affari Tuoi

Pasquale Romano è un nome ormai indissolubilmente legato a Affari Tuoi: da oltre vent’anni è l’autore e "voce" che accompagna ogni partita, con un ruolo cruciale nelle dinamiche del programma: è lui, infatti, che gioca contro i concorrenti presentando offerte e studiando strategie per ‘gabbarli’. Nel corso degli anni ha visto succedersi diversi conduttori, stringendo rapporti profondi con alcuni di essi come ad esempio Amadeus, che salutò con un messaggio d’addio struggente lo scorso anno dopo la scelta del conduttore di divorziare dalla Rai. Ma l’intesa con Stefano De Martino sembra davvero speciale, un feeling che si è consolidato durante questa stagione di grande successo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Relax in barca tra risate e social

Proprio in questi giorni, De Martino e Pasquale Romano si sono concessi una vacanza in barca, condividendo con i fan alcune immagini sui loro profili Instagram. Le riprese e le foto li mostrano a bordo di Santiago, lo yacht di Stefano, mentre si godono il sole e il mare cristallino della Sardegna.

Pasquale Romano ha scritto sulle sue Instagram stories: "Chiuso per ferie", accompagnando un selfie in barca con il conduttore. Stefano ha risposto con un video ironico, mostrando Romano rilassato su una seduta a riva mentre sorseggia un drink e scrivendo: "Il riposo del dottore". Un momento di meritato relax dopo mesi di lavoro intenso e accompagnato da risultati eccellenti: Affari Tuoi 2024/2025, infatti, è stato il programma copertina dell’annata televisiva, riscuotendo ascolti stellari. Un risultato non scontato, visto che l’addio di Amadeus, arrivato al termine della scorsa edizione – secondo molti – avrebbe potuto causare un calo d’interesse del pubblico verso il programma.

Il ritorno di Affari Tuoi in autunno

Affari Tuoi ha chiuso i battenti sabato scorso, con un’ultima puntata volata oltre il 35% di share, che ha visto De Martino salutare commosso i telespettatori dopo una stagione indimenticabile. La pausa estiva durerà un po’ più di due mesi, con il game show dell’access prime time di Rai 1 che tornerà in onda da domenica 7 settembre 2025. Stefano De Martino e Pasquale Romano saranno ancora una volta al centro dello show, pronti a guidare i concorrenti e a intrattenere il pubblico con nuove sfide e qualche novità sul fronte delle scenografie e dei contenuti. Nel frattempo, lo spazio lasciato libero dal game show è occupato da Techetecheté, che dal 6 luglio vedrà alla conduzione Bianca Guaccero con una versione speciale dedicata alle migliori performance televisive.

Potrebbe interessarti anche