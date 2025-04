Grande Fratello, Simona Ventura conduttrice (grazie all'Isola): il 'sacrificio' per rimpiazzare Signorini Il conduttore del reality potrebbe lasciare il posto alla collega per dirigere un altro programma del pomeridiano di Canale 5: le varie ipotesi e indiscrezioni.

Tra qualche mese saranno presentati i palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva e sembra che ci saranno importanti novità per quanto riguarda i programmi di punta della tv del Biscione. Secondo molte indiscrezioni infatti Alfonso Signorini potrebbe lasciare la guida del Grande Fratello e approdare a un programma pomeridiano.

Alfonso Signorini lascia la conduzione del Grande Fratello?

Il giornalista Mediaset potrebbe lasciare la conduzione del GF per condurre Pomeriggio Cinque. Infatti i vertici Mediaset vorrebbero, secondo le indiscrezioni, renderlo più competitivo rispetto a ora per farlo competere con il successo de La vita in diretta di Alberto Matano sulla diretta concorrente Rai 1. Questo è quanto hanno scritto La Presse e Riccardo Signoretti di NuovoTV. Ma chi prenderebbe il posto lasciato vacante da Alfonso Signorini? Sarebbe pronta, secondo Mattia Buonocore, ex giornalista di Davide Maggio, Simona Ventura, "ipotesi" probabile visto che la conduttrice, pur di tornare a Mediaset, sembra pronta a fare da opinionista nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti dopo la partecipazione da naufraga allo stesso reality Simona Ventura ha svolto ruoli da giurata ad Amici, Temptation Island Vip, Ultima Fermata e Selfie Le Cose Cambiano.

Tuttavia, secondo quanto si legge su Biccy, 361 Magazine ha scritto che Alfonso Signorini avrebbe un accordo per altri due anni di conduzione al reality della casa più spiata d’Italia. Se invece le voci e i rumors dei vari giornali risultassero fondati allora potremmo assistere a una versione di Pomeriggio Cinque rinnovata e "rinforzata" per essere pronta di fare la differenza e soprattutto contrastare la concorrenza de La vita in diretta. Il talk show pomeridiano della Rai condotto da Alberto Matano tiene incollati al piccolo schermo ogni giorno schiere di fedeli telespettatori con le sue notizie, gli approfondimenti e le interviste sui fatti di cronaca e stretta attualità.

Il cachet del conduttore all’ultima edizione del Grande Fratello

Da poco è stato svelato quanto Alfonso Signorini avrebbe guadagnato quest’anno al Grande Fratello. Il portale MSN ha diffuso la notizia e se le sue cifre fossero esatte si tratterebbe davvero di una cifra monstre per il conduttore del reality di Canale 5. Il suo cachet si aggirerebbe quindi intorno ai 40.000 e i 50.000 euro a puntata. Ricordiamo che il GF quest’anno è andato in onda per 42 puntate quindi, se la matematica non è un’opinione, il guadagno totale del conduttore di Milano sarebbe compreso tra 1 milione e 680 mila euro e 2 milioni e 100 mila euro. Un compenso davvero eccezionale per Signorini.

