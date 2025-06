Veronica Gentili, no secco al Grande Fratello: le parole che salvano Signorini (e la 'carezza' a Simona Ventura) La conduttrice dell'Isola dei Famosi smentisce le indiscrezioni che la davano in corsa per sostituire Alfonso Signorini.

L’Isola dei Famosi non passa un bel momento, tra ritiri a raffica e ascolti in picchiata libera che stanno mettendo al centro del gossip televisivo la possibilità di una chiusura anticipata. A differenza di quanto successe la scorsa stagione con Luxuria, però, stavolta nessuno mette in discussione la conduttrice a causa del flop. Veronica Gentili sta infatti riscuotendo consensi per il modo in cui ha preso in mano un’edizione difficilissima, tanto che il suo nome nei giorni scorsi è finito nel calderone delle opzioni anche come possibile prossima conduttrice del Grande Fratello, il reality di punta di casa Mediaset. Un’ipotesi, questa, che la stessa Gentili ha deciso di smentire pubblicamente.

Veronica Gentili, no al Grande Fratello (e testa alle Iene)

Intervistata dal Magazine Diva e Donna, Veronica Gentili ha deciso di affrontare di petto la questione, senza diplomazia: "Se è vero che condurrò la prossima edizione del Grande Fratello? Ma figuriamoci…". Nel futuro della conduttrice romana, quindi, ci sarà L’Isola dei famosi (ascolti permettendo) ma soprattutto Le Iene, il suo programma ‘del cuore’ su cui sta già lavorando in ottica 2025/2026: "Scriva invece che stiamo già lavorando alla prossima edizione de Le Iene…".

L’Isola dei famosi e il rapporto con Simona Ventura

L’intervista ha poi toccato un altro tema caldo relativo al sua attuale conduzione dell’Isola dei Famosi, ovvero il rapporto con l’opinionista Simona Ventura. Inizialmente la mossa di arruolare ‘Super Simo’ nel cast del realiy è sembrata un po’ azzardata, poiché ha condotto otto edizioni su Rai Due e ha anche partecipato a una edizione come concorrente. Per la Gentili, il rischio era quello di venire oscurata da una personalità televisiva ingombrante, ma alla prova della diretta tv invece la chimica tra loro è subito scattata. "Se ho temuto di essere messa in ombra da Simona Ventura? No, al contrario! È stato l’incastro giusto…Lei ha un ruolo divertente e più libero del mio, io sono la garante…", ha confessato la Gentili, che effettivamente finora in studio ha formato una coppia frizzante e bene assortita con la Ventura. "Anche scegliere lei è stata una decisione abbastanza collegiale, ci piaceva l’idea di un ritorno alle origini", ha concluso la conduttrice

