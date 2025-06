Né Rai né Mediaset, Simona Ventura spiazza tutti e vola all’estero: cosa condurrà Attualmente è l'opinionista de L'Isola dei Famosi ma, al termine di questa avventura, Simona Ventura approderà a San Marino con un nuovo programma. I dettagli

Simona Ventura è l’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi 2025, condotta da Veronica Gentili e, è impegnata anche in Rai con il programma Citofonare Rai 2. Un periodo davvero brillante per lei ma c’è una grande novità che riguarda il suo futuro lavorativo: a quanto pare, al termine di questi impegni, potremmo non vederla sulle nostre reti. Durante la presentazione dei Palinsesti di San Marino TV, è stata annunciata la trasmissione dello show La Terrazza della Dolce Vita, ambientato al Grand Hotel di Rimini e condotto dalla presentatrice insieme al marito Giovanni Terzi. Di seguito, tutti i dettagli di questa notizia che, diciamocelo, ha un po’ spiazzato.

Simona Ventura dice ‘addio’ a Rai e Mediaset: vola a San Marino per un nuovo show

Ebbene sì, Simona Ventura è pronta a sbarcare a San Marino per un nuovo format. Nel corso della presentazione dei Palinsesti di San Marino TV è stato annunciato che andrà in onda La Terrazza della Dolce Vita, lo show ambientato al Grand Hotel di Rimini e condotto dall’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi 2025 insieme al marito Giovanni Terzi. Il programma andrà in onda dal 30 luglio al 10 agosto. Sul futuro televisivo della conduttrice, nonostante le tante voci circolate online, Cinguetterai su X riporta quanto dichiarato da Ventura: "Passo da un’azienda all’altra… Non ho preclusioni di nessun tipo, mi piace il progetto…". Simona non è l’unica novità del palinsesto della rete nazionale di San Marino. Come riporta DavideMaggio.it, arriverà anche Roberto Giacobbo con un nuovo programma in cinque puntate, Titano – Il Segreto della Libertà.

Paolo Alberti sarà invece alla guida di Capolavori Nascosti – Le Collezioni d’Arte delle Famiglie Italiane. A Natale debutterà anche il telegiornale. Per quanto riguarda l’Eurovision Song Contest, è confermata la partecipazione allo show di selezione del rappresentante nazionale. Tuttavia, è stata presentata una richiesta all’EBU affinché le regole siano più eque: "Ci sono problemi evidenti nel trattamento dei piccoli Stati da parte dell’EBU… Serve maggiore rispetto… Vogliamo esserci, ma con regole più eque…". Dal 16 giugno il canale sarà visibile al numero 550 su digitale terrestre, TivùSat e Sky. È stata infine annunciata l’intenzione di entrare nei rilevamenti Auditel entro il 2027.

