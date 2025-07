Flavio Ubirti, chi è il tentatore di Temptation Island che ha fatto impazzire le fidanzate (e perché era già famoso) Nella prima puntata del noto reality di canale 5, uno dei tentatori è riuscito ad emergere e a farsi notare dalle fidanzate: scopriamo di più su di lui.

Ieri sera, giovedì 3 luglio 2025, è iniziata la nuova edizione di Temptation Island con la conduzione di Filippo Bisciglia. Il pubblico ha quindi potuto conoscere meglio tutti i protagonisti, dalle coppie partecipanti ai single che cercheranno di tentarle nel corso delle settimane. C’è da dire, però, che a sorpresa di tutti, a catalizzare l’attenzione del pubblico non sono state tanto le dinamiche tra fidanzati, quanto una persona in particolare. Parliamo del tentatore Flavio Ubirti che, oltre ad aver ammaliato tutte le fidanzate, non è certo passato inosservato nemmeno tra i telespettatori: scopriamo allora qualcosa in più su di lui.

Temptation Island, chi è il tentatore Flavio Ubirti

Flavio Ubirti è nato il 2 maggio 2001 ed è originario di Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Nella vita lavora come modello ma in passato ha giocato anche a calcio nella U.S. Arezzo nel ruolo di portiere. Al momento Flavio è uno dei tentatori del noto programma Temptation Island ed è bastata la sua presentazione a far impazzire sia le fidanzate in gioco che il pubblico a casa. 24 anni, viso mozzafiato e fisico scolpito: il mix perfetto per emergere all’interno di uno show come questo. E tutto ciò è dimostrato anche dal fatto che, dopo la prima putata, il profilo social del modello è passato da poco più di 8mila follower a un seguito di oltre 29mila follower. Un dato destinato a salire ancora.

Ieri sera, infatti, Flavio Ubirti è stato senza dubbio il protagonista indiscusso di tutto il gruppo dei tentatori e tutte le fidanzate (ma davvero tutte) non hanno potuto fare altro che notarlo. Maria Concetta, chiamata per prima a fare la sua scelta, è stata l’unica a portelo scegliere in maniera concreta, lasciando le altre con un leggero amaro in bocca. Di contro, quando il conduttore Filippo Bisciglia ha chiesto a Flavio quale fidanzata l’avesse colpito di più a primo impatto, il tentatore ha risposto: "Denise è quella che mi ha colpito maggiormente".

Temptation Island, tutte pazze per Flavio Ubirti

Il meccanismo del gioco ha permesso solo a una delle fidanzate di scegliere Flavio Ubirti come tentatore con il quale iniziare il proprio ‘viaggio nei sentimenti’, ma la reazione delle altre fidanzate non è certo passata inosservata e, pur dovendo scegliere antri nomi, è apparso palese come tutte siano state colpite dal bel modello toscano. Dopo una sola puntata di Temptation Island, è quindi ormai certo che Flavio Ubirti non potrà che essere tra i veri protagonisti di questa edizione.

