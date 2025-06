Isola dei Famosi, caos dopo la rissa. La moglie di Dino Giarrusso: “Omar passibile di denuncia, ma l’errore è stato di Pretelli e Ventura” La moglie del politico Sara Garreffa si è scagliata duramente contro la produzione del reality show di Veronica Gentili: “Sono stati superati dei limiti”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Continua a fare discutere la rissa scoppiata nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. L’ottava diretta stagionale della 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili in onda lo scorso mercoledì è infatti stata segnata indelebilmente dal durissimo confronto tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, venuti alle mani nel pieno di una sfida. Sulla questione è intervenuta anche la moglie del politico, Sara Garreffa, che dopo essere stata ospite in studio è tornata a parlare di quanto successo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi 19, la sfuriata della moglie di Dino Giarrusso sulla rissa

"È stato Omar che l’ha preso a pugni, gli ha tirato i capelli e lo ha minacciato di morte, tirando poi in ballo in malafede la violenza sulle donne per giustificarsi (…) Ha strumentalizzato un argomento sensibile per accattivarsi i favori del pubblico, il suo comportamento è stato riprovevole". Con queste parole Sara Garreffa – avvocato e moglie di Dino Giarrusso – è tornata a commentare quanto successo nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, durante la quale il marito si è reso protagonista di una rissa con Omar Fantini. Quest’ultimo, secondo la moglie di Giarrusso, sarebbe il vero responsabile del brutto episodio e non avrebbe affatto preso le difese di Cristina Plevani (accusata dal politico di non avere mai combinato niente nella vita dopo il Grande Fratello). "I reati di cui potrebbe essere accusato sono quelli di minacce, percosse e diffamazione" ha spiegato l’avvocato minacciando addirittura le vie legali e criticando apertamente la produzione del reality show di Veronica Gentili: "Mi fa male che le sue azioni e quelle di mio marito siano state messe sullo stesso piano, non è corretto".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’accusa a Pierpaolo Pretelli e Simona Ventura

Stando alla versione di Sara Garreffa, dunque, Dino Giarrusso si sarebbe lasciato semplicemente prendere dallo spirito di competizione: "Durante il gioco, Dino ha placcato Omar e ha commesso un fallo, come accade in tutti gli sport che presuppongono un contatto fisico, nulla di più. Non lo stava puntando e non voleva fargli del male". L’errore – secondo la moglie del politico – sarebbe stato commesso a monte dall’inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli e in studio dall’opinionista Simona Ventura: "Il gioco è stato introdotto in trasmissione da Pierpaolo Petrelli con la regola del ‘vale tutto’ e Simona Ventura ha addirittura usato l’espressione ‘botte da orbi’".

Potrebbe interessarti anche