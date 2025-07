“Diletta Leotta è incinta”, aspetta il secondo figlio da Loris Karius Sembrerebbe in attesa del secondogenito: avvistata all’ospedale San Raffaele per un’ecografia. Le voci arrivano a pochi mesi da quelle sulla presunta crisi col marito.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Diletta Leotta potrebbe essere incinta del suo secondo figlio. È questa l’indiscrezione che sta girando con insistenza in queste ore e che, se confermata, riporterebbe la conduttrice al centro della scena non solo per la sua carriera, ma anche per la vita privata. vediamo quali sarebbero le prove a sostegno di queste voci.

Diletta Leotta in attesa del secondo figlio con Loris Karius

La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, che ha condiviso sui social il messaggio di una follower: la Leotta sarebbe stata vista all’ospedale San Raffaele di Milano, dove avrebbe effettuato un’ecografia. Nessuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata, chiaramente, ma l’informazione si è già diffusa velocemente. "Diletta incinta del secondo figlio", si vocifera ora sui social: sono bastate poche parole per far esplodere la curiosità dei fan. Nessun commento, per ora, né da parte della conduttrice né da Loris Karius, il marito con cui condivide la vita da tre anni e il ruolo di genitore della piccola Aria Rose, nata nel 2023.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Crisi superata con Loris e famiglia in crescita?

Negli ultimi mesi si era parlato di una possibile crisi tra Diletta e Loris. Silenzi sospetti, meno presenze social e qualche voce insistente. Ma i diretti interessati non hanno mai voluto chiarire nulla, preferendo lasciar correre. E a giudicare dalle ultime apparizioni, i due sembrano più affiatati che mai. La coppia sta trascorrendo una vacanza romantica lontano dai riflettori, e questa nuova possibile gravidanza sembrerebbe raccontare la messa a punto di nuovi progetti familiari per i due neo sposi. Per molti fan, l’arrivo di un secondo figlio sarebbe la conferma che il rapporto tra i due non solo ha superato la presunta crisi, ma si sta consolidando ulteriormente. Diletta e Loris potrebbero essere pronti ad accogliere un nuovo capitolo della loro vita.

Un’estate tra maternità e fiction

Nel frattempo, Diletta non si ferma neanche sul fronte lavorativo. In queste settimane è impegnata con le riprese della nuova stagione di Don Matteo, dove apparirà in uno degli episodi al fianco di Raoul Bova. Un debutto nella fiction che segna una nuova sfida per lei, dopo le precedenti esperienze cinematografiche in 7 ore per farti innamorare e Chi ha incastrato Babbo Natale?, in cui aveva già mostrato un lato più ironico e autoironico. Leotta sembra voler esplorare nuovi territori anche in ambito professionale, cercando di ampliare le sue esperienze e la sua presenza oltre il mondo della conduzione. L’ingresso nel cast di una fiction come Don Matteo, con milioni di spettatori affezionati, potrebbe rappresentare un punto di svolta importante, quasi quanto quello di una nuova aggiunta nella loro famiglia.

Potrebbe interessarti anche