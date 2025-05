Stasera in tv (13 maggio): Rai 1 si spegne per l’Eurovision, Francesca Fagnani non c'è (e Veronica Gentili dilaga) I programmi tv da vedere stasera, 13 maggio, dal contest musicale più atteso al mondo, alle inchieste de Le Iene, E' sempre Cartabianca e Petrolio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 13 maggio 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (13 maggio), cosa vedere: Eurovision su Rai 2 contro Le Iene su Italia 1

Martedì 13 maggio sarà una di quelle serate dalla programmazione variegata, che per altro proporrà anche un duello interessante: da una parte l’Eurovision Song Contest su Rai 2, dall’altra Le Iene Show su Italia 1. Si va quindi dalla musica internazionale alle inchieste nazionali.

La gara musicale, in diretta da Basilea, rimpiazzerà la puntata di Belve, con Francesca Fagnani costretta a rinviare la terza puntata dell’edizione 2025. Stasera l’Eurovision sarà in onda con la prima semifinale: sul palco saliranno anche l’italiano Gabry Ponte (che gareggia per San Marino), il divisivo Tommy Cash, gli svedesi Kaj (favoritissimi della vigilia) e soprattutto il nostro Lucio Corsi. A commentarla, Gabriele Corsi e BigMama. Su Italia 1, invece, torna l’appuntamento con Le Iene Show di Veronica Gentili e Max Angioni. In programma inchieste, provocazioni, e il solito stile graffiante. Per la Gentili sarà la seconda diretta in 24 ore: ieri sera, infatti, ha timonato la seconda puntata dell’Isola dei Famosi su Canale 5. E stasera per lei l’occasione è ghiotta, perché senza la concorrenza di Francesca Fagnani potrebbe migliorare ulteriormente i dati d’ascolti (già ottimi) delle Iene.

Su Rai 1 si comincia con Affari Tuoi, sempre amatissimo, seguito dal film Simon Coleman – Ultimo ballo. Non una proposta irresistibile, ma è una scelta forse dettata anche dalla volontà di non oscurare Ri 2 per valorizzare al meglio l’Eurovision, una kermesse su cui la tv pubblica punta forte. Mentre su Rai 3 torna l’approfondimento di Petrolio, che continua a indagare le grandi questioni del nostro tempo. Canale 5 propone la terza puntata della seconda stagione di Maria Corleone, mentre su Rete 4 torna È sempre Cartabianca dopo lo stop improvviso della scorsa settimana dovuto a un piccolo problema di salute della conduttrice Bianca Berlinguer..

Per chi preferisce un film, anche i canali minori hanno scelte interessanti. Su 20 c’è Spider-Man, con Tobey Maguire. Su TwentySeven torna Miss Detective, con Sandra Bullock, e su Cine 34 va in onda La mia banda suona il pop, tra nostalgia e leggerezza.

