Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di vario tipo, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 6 maggio 2025 in una prima serata. Vediamo quindi i programmi migliori di stasera, e i più grandi successi in vista.

Stasera in tv (6 maggio), cosa vedere: Belve della Fagnani affianca De Martino contro Le Iene

Martedì 6 maggio 2025, il telecomando rischia di andare in tilt: la prima serata è ricca, movimentata, e soprattutto segnata da sfide interessanti tra programmi che, seppur diversi, probabilmente parlano spesso allo stesso tipo di pubblico. Su Rai 1, come da tradizione, si parte con Affari tuoi, che ormai è una certezza per chi cerca intrattenimento leggero ma coinvolgente, in compagni di Stefano De Martino. A seguire, in prima serata, viene trasmesso Quasi orfano, una commedia italiana con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Il film racconta le disavventure di un designer che ha tagliato i ponti con la sua famiglia del Sud, ma che sarà costretto a fare i conti con le sue radici in modo del tutto inaspettato.

Ma a catalizzare l’attenzione sarà anche lo scontro tra Belve e Le Iene Show, che si troveranno faccia a faccia proprio nella stessa fascia oraria. Da una parte, su Rai 2, Francesca Fagnani torna con le sue interviste taglienti, ormai un marchio di fabbrica per il programma che va dritto al punto e non cerca mai il compromesso, capace di ottenere dichiarazioni che fanno rumore. Dall’altra, su Italia 1, Le Iene portano il loro solito mix di servizi d’inchiesta, momenti pop e attualità trattata con toni irriverenti. Nella puntata di stasera spiccano ospiti del calibro di LDA e Chiara Tramontano. Entrambi i programmi, pur con linguaggi diversi, cercano la verità e l’intrattenimento. E inevitabilmente si troveranno anche a fare i conti con Affari tuoi.

Su Rai 3 intanto l’appuntamento è con Un giorno in pretura, un pilastro della TV d’inchiesta che continua a raccontare il nostro Paese attraverso i processi, le storie vere, le voci dei protagonisti e dei testimoni. È un programma che non ha bisogno di effetti speciali: la forza è tutta nella realtà che mostra. Canale 5 punta invece sul film Tradimento, mentre Rete 4 propone una nuova puntata di È sempre Cartabianca, con Bianca Berlinguer che, tra politica e attualità, porta avanti il suo stile diretto e mai accomodante.

E se qualcuno ha voglia di cinema, anche senza cercare grandi novità, ci sono proposte niente male. Su 20 va in onda U.S. Marshals – Caccia senza tregua, un thriller d’azione degli anni ’90 con Tommy Lee Jones. Su TwentySeven, spazio alla commedia nera con La morte ti fa bella, un classico ironico e grottesco con Meryl Streep e Goldie Hawn. Su Cine 34, infine, va in onda la commedia all’italiana Com’è bello far l’amore. Una serata piena di alternative, insomma, che si abbia voglia di ridere, riflettere, farsi sorprendere o semplicemente distrarsi.

