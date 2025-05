Stasera in tv (20 maggio): la belva Fagnani ‘azzanna’ la Gentili, Rai1 rilancia (e stravolge) la sua serie più amata Cosa vedere stasera in tv, martedì 20 maggio 2025. Da Le Iene show al al debutto del ramake americano di Doc (senza Argentero), fino al ritorno in onda di Belve.

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di vario tipo, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 20 maggio 2025 in una prima serata. Vediamo quindi i programmi migliori di stasera, e i più grandi successi in vista.

Stasera in tv (20 maggio), cosa vedere: Francesca Fagnani sfida Veronica Gentili

Martedì 20 maggio, preparatevi a una serata in cui il telecomando vi guiderà verso grandi scelte. La prima serata offre un ventaglio di proposte Su Italia 1 torna Le Iene Show con Veronica Gentili e Max Angioni, pronti a offrire un mix di inchieste scottanti, provocazioni e quel tocco di ironia tagliente che fa del programma un punto di riferimento per chi ama il giornalismo senza filtri. Lo show vive un momento magico, sia in fatto di visibilità mediatica che di ascolti, come testimonia l’ottima prestazione della scorsa settimana con l’11,3% di share. Mentre su Rai 2 torna in onda Belve che, dopo la sosta osservata la scorsa settimana per lasciar spazio alla prima semifinale dell’Eurovision, vedrà Francesca Fagnani riprendere la sua serie di interviste feroci con ben quattro super ospiti: Michele Morrone, Floriana Secondi, Raz Degan e Benedetta Rossi. Proprio il ritorno in onda di Belve potrebbe comportare un lieve calo d’ascolti per le Iene, il cui boom d’ascolti della scorsa puntata è stata aiutato anche dall’assenza in video della Fagnani.

Nel frattempo, su Rai 1 la serata si apre con la confermata allegria di Affari Tuoi, subito seguita dalla prima puntata di Doc, il ramake americano della versione nostrana (con l’attrice Molly Parker protagonista nel ruolo che consacrò Luca Argentero, ovviamente declinato al femminile). Su Rai 3, invece, debutta la nuova edizione di Che ci faccio qui, con Domenico Iannacone pronto a ripercorrere, a distanza di diversi anni, un viaggio nel profondo Sud del Paese, per capire se qualcosa è mutato o se tutto è rimasto come un tempo. Per chi preferisce le storie in costume, Canale 5 propone la terza puntata della seconda stagione di Maria Corleone, una fiction che mescola dramma familiare e tensione mafiosa in un racconto sempre avvincente. E su Rete 4, Bianca Berlinguer vi aspetta a È sempre Cartabianca, un talk show dove politica e attualità si intrecciano in dibattiti sempre accesi e ospiti di primo piano.

E per chi desidera un film in tranquillità, i canali minori mettono sul piatto qualche titolo cult: su 20 torna Spider-Man 2 con Tobey Maguire, su TwentySeven va in onda Assassinio sul Nilo, dal bestseller di Agatha Christie. Insomma, martedì 13 maggio la scelta è ampia e capace di accontentare ogni gusto.

