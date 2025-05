Eurovision 2025, stasera prima semifinale (con Lucio Corsi): scaletta, anticipazioni, quando cantano gli italiani Oggi martedì 13 maggio inizia a Basilea la 69ª edizione del concorso europeo: conduttori, favoriti, nazioni in gara e gli ospiti della serata inaugurale

Al via l’Eurovision Song Contest 2025. Oggi martedì 13 maggio 2025, infatti, si apre la 69esima edizione del festival europeo. In diretta da Basilea, in Svizzera (paese ospitante dopo la vittoria di Nemo dello scorso anno), andrà in scena la prima semifinale, che vedrà 18 dei concorrenti in gara – tra cui l’Italia con Lucio Corsi, già qualificata per la finale come ‘Big 5’ insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e la Svizzera, paese ospitante – sul palco. A rappresentare San Marino ci sarà invece Gabry Ponte con "Tutta l’Italia". Appuntamento in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21, con il commento di Gabriele Corsi e BigMama. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news della prima serata dell’ESC 2025.

Eurovision 2025, anticipazioni semifinale (13 maggio): cantanti, conduttori, scaletta completa

Si apre oggi martedì 13 maggio 2025 la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Stasera, infatti, andrà in onda la prima semifinale della manifestazione che si terrà in Svizzera, paese vincitore dello scorso anno con Nemo e il brano "The Code". Sul palco di Basilea saliranno i primi 15 cantanti in gara e, oltre a loro, si esibirà anche Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia (già qualificata per la finale di sabato in quanto ‘Big 5’) con il brano-fenomeno "Volevo essere un duro". Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo (e il forfait del vincitore Olly) c’è tanta attesa anche e soprattutto per l’esibizione del cantautore toscano che, tuttavia, non sarà l’unica quota italiana della serata. A rappresentare San Marino ci sarà infatti Gabry Ponte con "Tutta l’Italia" (inno proprio di Sanremo 2025), mentre il quarto della serata a cantare per l’Estonia sarà Tommy Cash, con la sua hit "Espresso macchiato" con un testo che prende di mira gli stereotipi italiani (e che ha fatto discutere). Di seguito la scaletta completa e ufficiale della prima semifinale dell’Eurovision 2025:

Islanda – VÆB – RÓA

Polonia – Justyna Steczkowska – GAJA

Slovenia – Klemen – How Much Time Do We Have Left

Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato

Spagna – Melody – ESA DIVA

Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray

Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu

Portogallo – NAPA – Deslocado

Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter

Belgio – Red Sebastian – Strobe Lights

Italia – Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Azerbaijan – Mamagama – Run With U

San Marino – Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Albania – Shkodra – Elektronike Zjerm

Olanda – Claude – C’est La Vie

Croazia – Marko Bošnjak – Poison Cake

Svizzera – Zoë Më – Voyage

Cipro – Theo Evan – Shh

Eurovision 2025, come funziona il televoto

A qualificarsi per la finale di sabato 17 maggio saranno in dieci; questa sera ci sarà anche la Svezia con KAJ, super favorita per la vittoria dell’ESC 2025 davanti all’Austria (ma occhio alla Spagna di Melody). Lucio Corsi si esibirà tra la canzone numero 9 del Belgio e la numero 10 dell’Azerbaigian e gli italiani potranno votare già oggi via telefono (894001 da fisso e 4754750 da mobile) o tramite app ufficiale. Tutte le serate saranno in diretta su Rai 2 (la finale su Rai 1) con il commento del ‘veterano’ Gabriele Corsi e della new entry BigMama. I conduttori dell’evento sul palco di Basilea saranno invece Hazel Brugger (comica) e Sandra Studer (presentatrice e cantante); in occasione della finale ci sarà anche Michelle Hunziker.

Quando e dove vedere l’Eurovision (martedì 13 maggio 2025) e qual è l’orario dell’esibizione di Corsi

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 va in onda stasera in tv . Appuntamento in prima serata su Rai 2 alle ore 21:00 (anteprima con Gabriele Corsi e BigMama a partire dalle 20:15). Corsi sarà l’11esimo artista a cantare sul palco, poco dopo il giro di boa di metà serata (intorno alle 22.15), mentre Gabry Ponte canterà pochi minuti dopo. L’intero evento sarà disponibile anche in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

