Stasera in tv (10 giugno): Clerici ‘taglia’ De Martino, Veronica Gentili chiude e Fagnani stravolge Belve (ma rischia) I programmi tv da vedere stasera, 10 giugno, dalla fiction di Canale 5 alle indagini scomode de Le Iene e Belve Crime, fino al talk della Berlinguer.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 10 giugno 2025. Una serata piena di proposte e spunti interessanti che convinceranno ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (10 giugno), cosa vedere: Belve Crime contro Le Iene presentano Inside

Martedì 10 giugno 2025 si presenta come una serata televisiva davvero ricca, con proposte molto diverse tra loro. Su Rai 2 ad esempio debutta Belve Crime, un nuovo spin-off del programma cult condotto da Francesca Fagnani. Stavolta le "belve" sono i protagonisti di vicende di cronaca nera. Il racconto si fa più cupo e intimo, con la partecipazione del giornalista Stefano Nazzi e una serie di nomi che fanno già discutere, tra questi: Massimo Bossetti, Tamara Ianni, Eva Mikula e Mario Maccione. Non è solo un programma d’interviste, ma un vero viaggio nei meccanismi della cronaca giudiziaria italiana, ma potrebbe rivelarsi una mossa rischiosa, perché il pubblico di Belve è abituato a interviste leggere, ironiche e taglienti, mentre i ‘faccia a faccia’ di questo spin off avranno tutt’altro tono.

Il programma sarà in diretta concorrenza con Italia 1 che risponde con Le Iene, stavolta però in versione Inside. Senza lo show di Veronica Gentili (chiuso per la sosta estiva), spazio allo spin off che sforna puntate monografiche su un singolo tema. In questa puntata, firmata da Gaston Zama, si racconta la storia di Davide Barzan, meglio noto online come "Barzageddon". Un personaggio controverso, tra denunce, video e accuse che si rincorrono sui social.

Passando al resto dei palinsesti, su Rai 1 si parte con un access prime time in parte rivoluzionato. Alle 20.30, infatti, va in onda Buon Vento Italia, l’evento in diretta condotto da Antonella Clerici per seguire il rientro in patria della nave ‘Vespucci’ dopo un giro del mondo durato 2 anni. Per questo, Affari Tuoi di Stefano De Martino andrà in onda più tardi (ore 21.05) e con durata ‘tagliata’ (45 minuti) per poi lasciare spazio alla serie tv Doc. Canale 5, invece, risponde con una nuova puntata di Doppio gioco, con Alessandra Mastronardi, una fiction che si muove tra intrighi, relazioni ambigue e risvolti imprevisti. È il classico prodotto da prima serata Mediaset, costruito per tenere incollati allo schermo. Rai 3 propone invece Che ci faccio qui, il programma di approfondimento con racconti di vita e interviste che spesso riescono a sorprendere per delicatezza e autenticità, mentre su Rete 4 torna È sempre Cartabianca, che mantiene il suo tono battagliero tra dibattiti, politica e ospiti spesso molto divisivi.

E se invece si ha voglia di un film, ci sono scelte interessanti anche in quel campo. Su 20 va in onda Pacific Rim, per chi ha voglia di azione e fantascienza con mostri giganteschi e robot ancora più grandi. TwentySeven opta per un tono completamente diverso con 40 anni vergine, una commedia irriverente e leggera, ideale per una serata all’insegna delle risate. Su Cine 34 c’è invece Noi e la Giulia, una pellicola italiana che mescola ironia e riflessione con un cast ben assortito.

