Ascolti tv ieri 13 maggio: l’Eurovision di Lucio Corsi parte col botto (e Rai 2 batte tutti), Gerry Scotti già in crisi L’ESC di Basilea debutta al 12,2% di share e fa meglio di Simon Coleman e Maria Corleone 2, bene Le Iene di Veronica Gentili e Floris: tutti i dati Auditel

L’Eurovision Song Contest 2025 piomba negli ascolti tv. Ieri martedì 13 maggio 2025, infatti, è andata in scena la prima semifinale in diretta da Basilea su Rai 2, mentre su Rai 1 è andato in onda il film Simon Coleman – Ultimo Ballo. Nel martedì di Canale 5, invece, è tornata Maria Corleone 2. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Simon Coleman, Maria Corleone 2 e l’Eurovision 2025

Ieri martedì 13 maggio 2025 nel prime time di Rai 1 è andato in onda il film Simon Coleman – Ultimo Ballo. La pellicola del 2023 (secondo episodio della seconda stagione della serie di film) con Jean-Michel Tinivelli nei panni del celebre ispettore ha conquistato 1 milione e 933mila spettatori, registrando l’11,1% di share. Su Canale 5, invece, dopo l’esperimento dello scorso lunedì (11% di share), Maria Corleone 2 è tornata nello slot del martedì radunando 1 milione e 857mila spettatori. La terza puntata della fiction con Rosa Diletta Rossi ha così raggiunto l’11,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

È iniziata ufficialmente la settimana dell’Eurovision Song Contest 2025. Ieri è andata in scena la prima semifinale (che ha visto anche la prima esibizione di Lucio Corsi per l’Italia) dell’evento di Basilea in diretta su Rai 2, costringendo Francesca Fagnani e le ‘sue’ Belve a prendersi una pausa forzata. La prima serata dell’ESC 2025 – con il commento di Gabriele Corsi e BigMama – ha raccolto ben 2 milioni e 248mila spettatori, arrivando al 12,2% di share (lo scorso anno debuttò al 9,5% di share con 1 milione e 912mila spettatori).

Altra ottima serata per Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni; lo show "in nero" ideato da Davide Parenti ha interessato 1 milione e 391mila spettatori, toccando l’11,3% di share su Italia 1. Su Rai 3 è tornato in onda Petrolio. Il programma condotto da Duilio Giammaria ha raggiunto il 3,6% di share; il quinto appuntamento della 14esima edizione ha appassionato 556mila spettatori.

Trascinatore indiscusso del martedì di La7, Giovanni Floris ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 300mila spettatori al timone di DiMartedì, ottenendo l’8% di share. Dopo il forfait della scorsa settimana, Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca su Rete 4, facendo segnare il 5,1% di share grazie a 685mila spettatori sintonizzati.

Su Tv8, infine, Dinner Club condotto da Carlo Cracco non è andato oltre l’1,5% di share con 226mila spettatori, mentre su Nove il film Il Codice Da Vinci ha registrato 391mila spettatori, pari a uno share del 2,7%.

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti già a picco?

Nella fascia preserale dedicata ai game show sembrano essere già iniziati i problemi per Gerry Scotti. Dopo l’esordio di ieri al timone di Caduta Libera (che potrebbe lasciare a partire dalla prossima stagione), infatti, il quiz di Canale 5 è sceso al 16,3% di share, fermandosi a 2 milioni e 195mila spettatori e venendo "schiacciato" (come il suo predecessore Paolo Bonolis) da Marco Liorni. La puntata di ieri de L’Eredità ha infatti raggiunto il 24,3% di share con più di 3 milioni e mezzo di spettatori.

