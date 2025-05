Eurovision 2025, gran finale con Michelle Hunziker e Lucio Corsi: anticipazioni, scaletta cantanti e favoriti 26 i Paesi in gara stasera: 20 finalisti più la Svizzera e i Big5. Per l'Italia Lucio Corsi canterà per 14esimo.

Terminati gli scontri delle due semifinali, eccoci finalmente alla finalissima dell’Eurovision Song Contest 2025. Questa sera, sabato 17 maggio, in diretta su Rai 1 va in scena la puntata conclusiva della 69esima edizione della kermesse. A condurre, sul palco del St. Jakobshalle Arena di Basilea, insieme alle due veterane Hazel Brugger, e Sandra Studer, ci sarà finalmente anche Michelle Hunziker, libera dalle registrazioni di Striscia la Notizia, che l’hanno tenuta impegnata finora. Il commento per l’Italia, invece, è affidato a Gabriele Corsi e BigMama, mentre i Paesi in gara stasera saranno 26, venti finalisti più i Big5 (Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito), e lo Stato ospitante, cioè la Svizzera. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della serata finale dell’ESC 2025 e la scaletta dei cantanti in ordine di uscita.

Eurovision 2025, anticipazioni finale 17 maggio: la scaletta dei cantati e i favoriti

Questa sera, sabato 17 maggio, su Rai 1 va in onda la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. Al timone della kermesse Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker, mentre il commento in diretta per l’Italia è affidato alle voci del veterano Gabriele Corsi e della new entry BigMama, che ha preso il posto di Mara Maionchi. In gara ci sono 26 Paesi: 20 sono quelli che hanno superato le due semifinali, e i restanti 6 sono gli artisti che appartengono al Paese ospitante e ai Big 5, rispettivamente, Svizzera, Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. Per il nostro Lucio Corsi, quindi, questa è la seconda esibizione: l’artista toscano ha cantato sul palco dell’ESC nel corso della prima semifinale, e questa sera si scontrerà di nuovo con alcuni dei favoritissimi. Tra i papabili vincitori, infatti, ci sono gli svedesi KAJ, con il brano Bara bada bastu, e il tanto discusso estone Tommy Cash e la sua Espresso Macchiato, oltra alla super streammata Spagna con Melody e il pezzo Esa Diva.

Ecco la scaletta ufficiale della finale dell’Eurovision Song Contest 2025 con i cantanti in ordine di uscita

Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter Lussemburgo – Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise Lituania – Katarsis – Tavo Akys Spagna – Melody – ESA DIVA Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray Regno Unito – Remember Monday – What The Hell Just Happened? Austria – JJ – Wasted Love Islanda – VÆB – RÓA Lettonia – Tautumeitas – Bur Man Laimi Paesi Bassi – Claude – C’est La Vie Finlandia – Erika Vikman – ICH KOMME Italia – Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Polonia – Justyna Steczkowska – GAJA Germania – Abor & Tynna – Baller Grecia – Klavdia – Asteromáta Armenia – PARG – SURVIVOR Svizzera – Zoë Më – Voyage Malta – Miriana Conte – SERVING Portogallo – NAPA – Deslocado Danimarca – Sissal – Hallucination Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu Francia – Louane – maman San Marino – Gabry Ponte – Tutta L’Italia Albania – Shkodra Elektronike – Zjerm

