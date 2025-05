Stasera in tv (27 maggio), Alessandra Mastronardi e Le Iene contro la Fagnani: per Belve si mette male. Perché I programmi tv da vedere stasera, 27 maggio, dalla nuova fiction di Canale 5 alle inchieste de Le Iene, E' sempre Cartabianca e Petrolio.

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 27 maggio 2025. Una serata piena di proposte e spunti interessanti che convinceranno ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (27 maggio), cosa vedere: Belve contro Le Iene ed È sempre Cartabianca

Lunedì 26 maggio 2025 la prima serata in TV si presenta particolarmente ricca, tra programmi di approfondimento, fiction e film per tutti. Sulla copertina della serata tv c’è senz’altro Alessandra Mastronardi, pronta a debuttare su Canale 5 nella fiction Doppio gioco, che promette di tenere col fiato sospeso e gli occhi ancorati allo schermo. L’ex star de I Cesaroni, però, dovrà confrontarsi con almeno tre rivali che potenzialmente potranno andare in doppia cifra di share. Su Rai 2, infatti, c’è la penultima puntata di Belve 2025, con Francesca Fagnani pronta ad accogliere nel suo studio altri tre ospiti con cui fare scintille: Mario Balotelli, Massimo Ferrero e Lunetta Savino. Probabilmente non sono i nomi più attesi di questa stagione, ma potrebbero bastare alla Fagnani per confermarsi sugli ottimi livelli di share della scorsa settimana (9,9%). Tra Belve e Doppio Gioco, però, potrebbero spuntarla Le Iene, lo show di Italia 1 reduce del botto di sette giorni fa (14,6% di share) piazzato grazie a un servizio-bomba sul caso di Garlasco. Stasera è in programma un nuovo servizio in cui il super testimone agganciato dal programma svelerà la sua identità e rilascerà nuove dichiarazioni inedite sull’omicidio di Chiara Poggi.

Su Rai 1 la serata si apre come sempre con Affari tuoi, il gioco dei pacchi che non ha bisogno di presentazioni, seguito poi da Doc, la versione americana della fortunata serie italiana "Doc – Nelle tue mani". Anche stavolta, al centro ci sono medici e ospedali, ma raccontati con lo stile narrativo tipico delle produzioni USA. Rai 3 punta invece su Che ci faccio qui, con Domenico Iannacone che continua a proporre storie intense e spesso lontane dai riflettori. Un racconto dell’Italia più autentica, vissuta, che raramente trova spazio nei grandi palinsesti, mentre Rete 4 offrirà il solito appuntamento con È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer.

Per chi invece preferisce una serata da passare davanti a un film, ci sono diverse opzioni interessanti. Sul canale 20 va in onda Spider-Man 3, capitolo conclusivo della trilogia diretta da Sam Raimi, con un Peter Parker tormentato e alle prese con più nemici che mai. Su TwentySeven viene trasmesso Parto col folle, una commedia on the road che gioca tutto sul contrasto tra amici-nemici. Mentre su Cine 34 c’è Una notte da dottore, film italiano del 2021, remake di una pellicola francese, che racconta con ironia una notte decisamente fuori dal comune per due sconosciuti.

