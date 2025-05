Bianca Berlinguer ko, È sempre cartabianca cancellato (e scoppia il caso Corona) Ieri sera il talk di Rete 4 non è andato in onda a causa di un’indisposizione della conduttrice. E intanto Mauro Corona fa tremare i fan con un annuncio inatteso.

Nella serata di ieri, martedì 6 maggio 2025, Bianca Berlinguer non è andata in onda come di consueto con la diretta di È sempre cartabianca. I fan del talk show di Rete 4, sintonizzati davanti la tv alle 21.20 precise, si sono infatti ritrovati davanti il film ‘Il miglio verde’, un grande classico del 1999 con Tom Hanks. Ma perché c’è stato questo cambio di palinsesto dell’ultimo minuto? Il motivo della cancellazione della puntata di ieri riguarda la salute di Bianca Berlinguer, come rivelato dalla stessa conduttrice.

È sempre cartabianca non è andato in onda ieri (6 maggio): le parole di Bianca Berlinguer

La ragione per la quale È sempre cartabianca non è andato in onda ieri è dovuta a una indisposizione di Bianca Berlinguer, che raggiunta dall’ADNkronos nel pomeriggio di ieri ha spiegato il motivo che ha causato l’annullamento della diretta: "Il programma salta perché non sto bene, ma niente di grave".

Non è la prima volta in questa stagione che il talk di Rete 4 salta una puntata. Era già capitato lo scorso 3 novembre, ma in quel caso il programma rimase fermo per lasciar spazio alla maratona televisiva per seguire le elezioni presidenziali americane. La puntata cancellata ieri avrebbe trattato i temi cadi dell’attualità, dai commenti e i pronostici sul Conclave che da questo pomeriggio si riunirà per eleggere il nuovo Papa, agli ultimi risvolti della guerra in Ucraina, fino alle polemiche suscitate dall’irriverente fotomontaggio pubblicato sugli account ufficiali della Casa Bianca, che ritrae Donald Trump con la tiara papale; un’immagine giudicata da molti fuori luogo, soprattutto perché rilasciata a pochi giorni di distanza dalla morte di Papa Bergoglio.

Il caso Mauro Corona: addio al talk?

Oltre alla puntata saltata per l’indisposizione di Bianca Berlinguer, È sempre cartabianca in queste ore è alle prese con un’altra problematica esplosa all’improvviso. Riguarda la permanenza nel talk di Rete 4 di Mauro Corona, opinionista e ospite fisso della trasmissione dal 2018. Lo scalatore/scrittore, classe 1950, in un’intervista concessa a Repubblica ha confessato la sua voglia di ritirarsi dalla televisione: "Vado in tv per vanità ma ora stop". Se confermata, la sua assenza sarebbe un brutto colpo per Bianca Berlinguer, perché Corona ormai da tempo è un simbolo della trasmissione e i suoi siparietti/battibecchi con la conduttrice sono entrati nella routine di ogni puntata. D’altronde, più volte nel corso degli anni lo scrittore aveva annunciato il suo addio al programma, senza mai tenere fede al proposito. I suoi fan e quelli di È sempre cartabianca, quindi, possono sperare che anche questo alla fine sarà un falso allarme.

