Stasera in tv (3 giugno), Fagnani chiude Belve (senza botto?): la sfida finale contro Veronica Gentili Cosa vedere stasera in tv, martedì 3 giugno 2025. Da Le Iene show al remake americano di Doc, passando per Belve della Fagnani e la fiction Doppio Gioco.

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di vario tipo, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 3 giugno 2025 in una prima serata. Vediamo quindi i programmi migliori di stasera, e i più grandi successi in vista.

Stasera in tv (3 giugno), cosa vedere: Fagnani sfida Veronica Gentili e Alessandra Mastronardi

Martedì 3 giugno la prima serata in TV si accende con proposte molto diverse tra loro, capaci di attirare pubblici differenti. A tenere banco in modo particolare è il confronto tra tre programmi di punta: Belve su Rai 2, Le Iene Show su Italia 1 e Doppio Gioco su Canale 5.

Partiamo da Belve, con Francesca Fagnani e le sue interviste dirette e senza filtri. Chi ama le conversazioni implacabili, troverà pane per i suoi denti anche in quest’ultima puntata dell’edizione 2025, che vedre altri tre vip sedersi di fronte alla conduttrice per rispondere alle sue domande taglienti: Lucrezia Lante della Rovere, Bianca Balti e Gué. Intanto su Italia 1, Le Iene Show continua a mescolare inchieste pungenti e momenti più leggeri. Veronica Gentili e Max Angioni portano avanti un programma che, nel bene o nel male, non lascia mai indifferenti e che stasera offrirà un nuovo servizio-bomba sul caso di Garlasco, una variabile che – così come la scorsa settimana – potrebbe permettere alle Iene di vincere la sfida contro Belve. Poi c’è Doppio Gioco, la fiction con Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Daria, la protagonista, si ritrova ancora una volta al centro del pericolo, mentre cerca di svelare i misteri legati al killer Gemini.

Su Rai 1, dopo Affari Tuoi, va in onda DOC, la versione americana della celebre serie italiana. La dottoressa Amy Larsen, interpretata da Molly Parker, affronta un nuovo tassello del suo percorso di recupero della memoria. Rai 3 propone Che ci faccio qui, con Domenico Iannacone. In questa puntata si riflette sul significato della casa, tra identità e senso di appartenenza. Su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, con Bianca Berlinguer e il suo spazio di dibattito politico e attualità.

E per chi preferisce un film, le alternative non mancano. Su 20 c’è Mission: Impossible – Protocollo Fantasma, ideale per gli amanti dell’azione. Dave – Presidente per un giorno va in onda su TwentySeven ed è una commedia leggera. Su Cine 34 invece c’è Corro da te, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, che gioca tra ironia e romanticismo. Insomma, la serata offre spunti per tutti.

