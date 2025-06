Stasera in tv (17 giugno): la belva Fagnani stoppata e Le Iene cambiano pelle senza Veronica Gentili Cosa vedere stasera in tv, martedì 17 giugno 2025. Da Le Iene in una nuova veste, al remake americano di Doc, passando per Petrolio e la fiction Doppio Gioco.

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di vario tipo, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 17 giugno 2025 in una prima serata. Vediamo quindi i programmi migliori di stasera, e i più grandi successi in vista.

Stasera in tv (17 giugno), cosa vedere: la belva Fagnani rimpiazzata dall’Italia Under 21

Martedì 17 giugno 2025 la prima serata televisiva si srotola su più fronti, con un palinsesto eterogeneo che spazia dal calcio alle inchieste, passando per fiction, talk show e come sempre anche il cinema. Il primo vero bivio della serata è tra Europei Under 21: Spagna-Italia, che prende il posto di Belve della Fagnani su Rai 2, e Le Iene presentano: La cura su Italia 1. Due proposte molto lontane tra loro, ma entrambe molto apprezzate dal pubblico generalista. Da un lato, il calcio con una partita decisiva per il cammino dei giovani azzurri, che si giocano tutto contro la Spagna nella terza e ultima sfida del girone. La tensione, l’orgoglio nazionale, il richiamo di una competizione europea potrebbero far propendere per il secondo canale, invece del sesto, dove assisteremo ad una delle declinazioni più intense del format Le Iene, con Le Iene presentano: La cura, che vedrà la Iena Gaetano Pecoraro esplora i lati oscuri e le eccellenze della sanità italiana dopo il boom della scorsa settimana, quando la puntata dedicata al caso di Davide Barzan ha conquistato il 10,7% di share.

Programmi tv stasera, martedì 17 giugno, da Doc a Doppio Gioco

A fare da cornice a questo duello, il resto dei canali principali. Su Rai 1 si comincia come di consueto con Affari tuoi, il gioco dei pacchi con Stefano De Martino che continua a macinare ascolti, e si prosegue poi con DOC, la versione americana ispirata al successo italiano "Doc – Nelle tue mani". Un medical drama che potrebbe incuriosire chi ha seguito la versione originale con Luca Argentero, soprattutto perché stasera è in programma il finale di stagione. Su Rai 3 torna invece Petrolio, programma di approfondimento che indaga con uno sguardo critico su temi economici, ambientali e di attualità. Canale 5 punta sulla fiction italiana con Doppio gioco, che prosegue il suo racconto tra misteri familiari, sentimenti complicati e colpi di scena. Rete 4, invece, resta fedele alla sua linea con È sempre Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer, dove si affrontano temi caldi della politica e della società, con il solito mix di ospiti, opinioni forti e dibattiti accesi.

E poi ci sono i film, per chi cerca una serata più distesa o semplicemente una buona storia da seguire sul divano. Su 20 va in onda Pacific Rim – La rivolta, sequel d’azione e fantascienza , anche stavolta tra robot giganti e mostri. Su TwentySeven c’è Cambio vita, mentre su Cine 34 troviamo Matrimonio a Parigi, una commedia all’italiana ambientata nella capitale francese.

