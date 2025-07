Da Tu Si Que Vales al Grande Fratello, Mediaset sposta le lancette: un salto indietro di 30 anni I nuovi palinsesti del Biscione segnano una svolta (epocale) per quanto riguarda la durata degli show in prima serata. Si ritorna al 'format' degli anni Novanta. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Cambiano i palinsesti e cambia, soprattutto, il senso della prima serata Mediaset. Dopo anni, decenni, in cui gli show di punta della sera sforavano la mezzanotte (e oltre), Pier Silvio sembra aver scelto di riportare le lancette indietro. Come testimoniano le nuove durate di Tu Si Que Vales, Grande Fratello e non solo. Niente più sforamenti, insomma, ma slot orari più corti e durata contingentate. Uno stratagemma che potrebbe garantire a Mediaset un discreto vantaggio, anche e soprattutto, in termini di budget. Ecco di seguito tutti i particolari.

Tu Si Que Vales e Grande Fratello, cambia la durata della prima serata

Il diktat è cambiato. Niente più show che si allungano nella notte, a volte anche dopo l’1.30, per la disperazione del pubblico e delle tasche di chi provvede. A Mediaset, infatti, i nuovi palinsesti hanno reso chiaro questo cambio di paradigma, che ha molte più implicazioni di quanto possa apparire a prima vista. Ad allinearsi saranno i programmi in prima serata, a partire dal talent show Tu Si Que Vales, quest’anno guidato dai giudici Maria De Filippi, Paolo Bonolis , Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi (più la giurata popolare Sabrina Ferilli).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo show finirà infatti prima del previsto, cioè intorno alla mezzanotte. Anche per risparmiare più ore di girato possibile, allungando in questo modo la durata della trasmissione a livello di puntate. Si parla di 11 appuntamenti per la prossima stagione, quindi due in più rispetto al solito. Lo stesso dovrebbe poi succedere al Grande Fratello – che tra l’altro si sdoppierà per la prima volta. Ed è molto probabile che anche i due appuntamenti di Silvia Toffanin in prima serata si allineeranno. Da un lato This is me, il programma che celebra i migliori talenti di Amici, riconfermato anche per il futuro. E dall’altro la novità Verissimo, che avrà la prossima primavera ben tre puntate in prima serata (con focus sull’attualità).

Un ritorno alle origini in Casa Mediaset

Insomma, la direzione sembra chiara. I vertici Mediaset hanno deciso di accantonare decenni di tv che in prima serata andava oltre l’accettabile. Per tornare su durate contenute, più digeribili, come accadeva prima dell’inizio di questo millennio. Se il ritorno alle origini pagherà, però, potrà dirlo solo l’auditel. Certo è che il risparmio sarà notevole, e ora come ora sono pochi gli svantaggi all’orizzonte. Anche perché se programmi come Tu Si Que Vales continueranno a funzionare a meraviglia – tutto lo lascia presagire – qualsiasi durata alla fine andrà bene.

Potrebbe interessarti anche