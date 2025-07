I Cesaroni 7, Claudio Amendola è (già) nei guai: rivolta a Roma contro il set della fiction. Perché Le riprese della serie occuperanno la sede di una scuola nel quartiere Garbatella. Doveva ospitare un centro estivo a luglio. Rabbia e proteste dai genitori. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Si alza un coro di proteste a Roma, nel quartiere Garbatella, dopo un annuncio inatteso sulle riprese de I Cesaroni 7. L’iconica serie con protagonista Claudio Amendola, che in questi mesi è in fase di lavorazione, andrà infatti ad occupare una scuola per l’infanzia della capitale, per quasi tutto il mese di luglio. Location che verrà trasformata per l’occasione nel fittizio liceo Ugo Foscolo, luogo simbolo della fiction. Ma il problema è che nella scuola era atteso l’inizio di un centro estivo. E il cambio di programma è stato comunicato solo pochi giorni fa. Motivo per cui dai genitori è partita una sonora protesta. Ecco di seguito tutti i particolari.

I Cesaroni 7, Claudio Amendola finisce nei guai per colpa di un ‘trasloco’

L’ultimo grattacapo, per I Cesaroni 7, era arrivato per via dei posti auto sottratti agli abitanti della Garbatella, necessari per le riprese avvenute lo scorso marzo. Ora invece cambia la sostanza, ma il luogo resta identico. Nello stesso quartiere di Roma, infatti, la serie con Claudio Amendola occuperà dall’11 al 29 luglio la scuola dell’infanzia Coccinella, parte dell’IC Damiano Sauli. L’istituto verrà trasformato per l’occasione nel set dell’iconico liceo Ugo Foscolo. Ma questo avverrà a discapito dei bambini che, nei mesi estivi, avrebbero dovuto frequentare la struttura per partecipare al più classico dei centri estivi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A denunciare la situazione è stata in questi giorni l’associazione sportiva dilettantistica Sportlab (responsabile del suddetto centro estivo). Che ha comunicato solo a inizio luglio la novità delle riprese dei Cesaroni. E siccome dalle troupe verranno utilizzati "allestimenti pericolosi", come gru, bracci meccanici e furgoni, non è pensabile una convivenza con il centro estivo previsto per lo stesso mese.

Una parziale soluzione è comunque arrivata, con lo spostamento, per il solo mese di luglio, del centro estivo nella scuola materna Girasole colorato di via Valignano 54. Ma resta il fatto che il preavviso è stato scarsissimo. E inevitabilmente moltissime famiglie se la stanno prendendo (anche) con Amendola e compagni.

La rivolta dei genitori contro I Cesaroni

"Si tratta di un centro estivo autorizzato dal municipio, come è possibile che si sia saputo solo ora delle riprese", hanno protesto i genitori sulla questione. "In questo modo si crea un disagio molto importante alle famiglie, considerato che la sede alternativa che è stata proposta per il centro estivo si trova dall’altra parte del quartiere e non è facilmente raggiungibile da tutti. In più molte famiglie avevano scelto quella scuola per garantire la continuità didattica ai bimbi che frequentano la scuola".

E ancora, una madre piccata ha aggiunto: "Sono furiosa, il centro estivo è già iniziato da settimane, i bambini verranno spostati all’improvviso, con pochissimo preavviso. Come è possibile che la notizia delle autorizzazioni sia arrivata solo adesso?". Durissima anche la replica della consigliera del municipio VIII, Simonetta Novi: "Decine di bambini tra i 3 e gli 11 anni saranno costretti ad affrontare per quasi 15 giorni i 750 metri che separano le due scuole, con le temperature africane che ben conosciamo. Eppure per tutto il mese di agosto i centri estivi saranno bloccati. Non sarebbe stato più semplice chiedere alla produzione di spostare le riprese nel mese di agosto, senza condannare bimbi e famiglie a questo spostamento insopportabile?".

Si attende adesso una risposta dai responsabili de I Cesaroni 7. E non è detto che il marasma non porti, alla fine, a uno slittamento clamoroso delle riprese estive.

Potrebbe interessarti anche