Bianca Berlinguer, stile classico e dettagli moderni nella sua casa romana: ecco dove vive la conduttrice

Puntuale come ogni martedì sera, anche oggi torna su Rete 4 l’appuntamento con È sempre Cartabianca. Nel talk di attualità di Bianca Berlinguer si parlerà della complessa trattativa per giungere a una tregua in Ucraina, con Donald Trump che punta il dito contro Vladimir Putin, mentre il piano di riarmo europeo, continua a provocare tensioni e malumori nel panorama politico italiano e l’Istat lancia l’allarme povertà nel nostro Paese. Il programma, in quest’ultima stagione non ha proprio brillato negli ascolti, sorpassato di gran lunga da DiMartedì di Giovanni Floris (5,3% di share con il 9,7% nella scorsa puntata), ma la professionalità della giornalista resta indiscutibile. Della sua vita professionale sappiamo tutto, fino al passaggio dalla Rai a Mediaset, meno però della sua vita privata che condivide con Luigi Manconi, suo marito dal 2021 ma compagno da una vita. Insieme vivono a Roma, in uno splendido appartamento con giardino, in cui lo stile classico si fonde con l’arte moderna. Scopriamo di più sulla casa della conduttrice.

La casa di Bianca Berlinguer, arte moderna e un grande giardino in centro a Roma

Bianca Berlinguer è nata e cresciuta a Roma, e sempre nella Capitale vive insieme al marito Luigi Manconi e loro figlia Giulia. Non si conosce il quartiere preciso in cui abita la conduttrice di È sempre Cartabianca, ma sicuramente sarà uno tra quelli più eleganti e residenziali della metropoli laziale. Sappiamo però qualcosa di più sugli interni della sua dimora, grazie ad alcune foto postate dalla giornalista su Instagram e dal video di uno scherzo che le fecero Le Iene anni fa. L’appartamento è su un unico piano: ha parquet in tutte le stanze e un grande e luminoso soggiorno.

Qui la fanno da padrone due moderni divani beige, il tavolino in legno e cristallo stracolmo di coffee table book e vasi colorati. Nelle pareti di questa stanza un mix di quadri dal sapore antico affiancati a quelli di arte moderna, mentre nel lato opposto ai sofà, c’è un grande tavolo da pranzo in acciaio e vetro, affiancato da una libreria. Da qui anche l’accesso al giardino della casa, regno di Macchia, il pastore tedesco venuto a mancare nel 2022. Tanti anche i lampadari di cristallo e le lampade moderne appoggiate su tavolini di design. Ovviamente, non poteva mancare uno studio, con tanto di scrivania in rovere, computer e poltrona in pelle nera, il tutto circondato da centinaia di libri.

