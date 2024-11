Sabrina Ferilli abbandona Maria De Filippi: qual è il suo nuovo progetto Sotto la guida esperta dello Chef Carlo Cracco, ecco che vengono confermati i nomi della nuova formazione di Dinner Club, tra gradite conferme e nuovi arrivi

L’esilarante cooking show targato Prime Video tornerà con una nuova stagione. Alla scoperta di ricche tradizioni culinarie, i nostri protagonisti scopriranno il piacere della buona tavola. Con un nuovo format, in parte rinnovato per arrivare ad un’unica super cena alla fine di un lungo viaggio, scopriamo anche la nuova formazione di questa stagione, piena di superstar della comicità italiana, da Sabrina Ferilli a Emanuela Fanelli, passando per le altre new entry Corrado Guzzanti e Rocco Papaleo.

Dinner Club 3 sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Prime Video a partire da oggi stesso.

