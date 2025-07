Palinsesti Mediaset, la lista dei ‘delusi’: chi sono le star rimaste senza show (una è sorprendente) La prossima stagione del Biscione taglia fuori (almeno per il momento) tanti big: Cattelan rimane in attesa, Marcuzzi out e Michelle Hunziker è un ‘caso’

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Non mancano i delusi in casa Mediaset. Ieri martedì 8 luglio 2025, infatti, a Cologno Monzese si è tenuta la presentazione dei nuovi palinsesti per la stagione 2025/26 e non sono mancate le esclusioni eccellenti. Da Alessia Marcuzzi ad Andrea Giambruno passando per Alessandro Cattelan e soprattutto Michelle Hunziker, non sono pochi i "big" a essere rimasti (almeno per il momento) tagliati fuori e senza un programma. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Palinsesti Mediaset 2025/26: Michelle Hunziker tra gli esclusi

La presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26 tenutasi ieri in un incontro con la stampa a Cologno Monzese ha visto tante novità e conferme, ma anche alcune esclusioni eccellenti. Se da un lato sono stati annunciati nuovi arrivi come quello di Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio Cinque, Tommaso Labate su Rete 4, il rinvio di Striscia la Notizia o il rinnovo del contratto di Myrta Merlino, infatti, dall’altra sono tanti i nomi rimasti fuori della programmazione del prossimo futuro. Tra i "big" delusi, naturalmente, spicca il nome di Michelle Hunziker. La conduttrice elvetica – recentemente impegnata al timone di Io Canto Family e Michelle Impossible & Friends – è ormai da anni uno dei volti simbolo del Biscione e il fatto che sia rimasta senza un programma da condurre ha sicuramente stupito molti, facendo scoppiare un vero e proprio giallo.

Il futuro di Alessandro Cattelan e gli altri "big" beffati

Niente da fare neanche per Serena Bortone e Alessia Marcuzzi. Entrambe erano state avvicinate a Cologno dopo l’addio alla Rai, ma sia l’ex conduttrice di Oggi è un altro giorno che il volto di Boomerissima (reduce però dal flop di Obbligo o verità) sono rimaste fuori dai radar Mediaset. La presentazione dei nuovi palinsesti del Biscione non ha menzionato novità all’orizzonte nemmeno per Andrea Giambruno. L’ex first gentleman e compagno di Giorgia Meloni rimarrà dietro le quinte come caporedattore dopo essere stato allontanato dalla conduzione del Diario del Giorno tra le polemiche. L’altro grande deluso (ma solo per il momento) sembra essere Alessandro Cattelan. "Ha fatto un numero zero di un format internazionale seguito anche da Fascino. È un prodotto che potremmo fare crescere per un prime time di Italia 1" ha svelato Pier Silvio Berlusconi, ammettendo di avere avuto dei contatti con l’ex conduttore di Stasera c’è Cattelan. Dopo l’addio alla Rai Cattelan potrebbe dunque prendersi un anno sabbatico dalla tv (sul web procede alla grande con il suo podcast), ma non è da escludere che proprio Maria De Filippi – a capo della società di produzione Fascino – possa intercedere e iniziare ad accogliere il conduttore nella giuria di Amici 25.

