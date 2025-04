‘Tutto quello che ho’ con Vanessa Incontrada: anticipazioni, storia vera, quante puntate sono La mini serie parte oggi - mercoledì 9 aprile - su Canale 5. Nel cast anche Marco Bonini: tutte le anticipazioni.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Vanessa Incontrata e Marco Bonini debuttano questa sera, mercoledì 9 aprile 2025, nella nuova mini serie di Canale 5, Tutto quello che ho. La fiction, in onda per 4 prime serate, è liberamente tratta da una storia realmente accaduta, e racconta la serena vita di una famiglia livornese: una mamma avvocato, padre poliziotto, e due figli, una diciottenne solare e il un timido 14enne. Tutta la loro esistenza, però, verrà sconvolta quando la primogenita svanirà nel nulla, allarmando i genitori, e rompendo in un secondo tutti i delicati equilibri familiari.

Tutto quello che ho, trama e anticipazioni prima puntata (9 aprile)

La mini serie Tutto quello che ho, al via stasera su Canale 5, vede protagonista Vanessa Incontrada, nel ruolo di Lavinia. Al suo fianco Marco Bonini, che interpreta Matteo Santovito. Lei un avvocato di successo, lui un poliziotto, una coppia affiatata e serena, con due figli: Camilla (Margherita Attorre), diciottenne solare che adora condividere ricette sui social, e Roberto (Edoardo Miulli), quattordicenne timido e patito di canottaggio. A sconvolgere gli equilibri della famiglia, però, arriva una tragedia a ciel sereno: la figlia, un venerdì sera, esce di casa e scompare misteriosamente.

I genitori, allarmati, cominciano a cercare Camilla, ma troveranno una realtà che faticheranno a riconoscere. In tutto questo, verrà arrestato di Kevin (Ibrahima Gueye), ragazzo di origini nigeriane con dei precedenti penali: lui conosce Camilla e sembra essere coinvolto nella vicenda. Matteo e sua moglie hanno pareri differenti sul ruolo del giovane nella scomparsa della primogenita, e il loro rapporto verrà messo a dura prova. Solo Lavinia sarà in grado di interpretare il rapporto tra i due ragazzi come qualcosa di profondo. È il suo istinto di madre a parlare. È tutto quello che ha.

Tutto quello che ho, cast, location e quante puntate sono

Tutto quello che ho è una mini serie in 4 puntate da 100 minuti ciascuna, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca. Nel cast, oltre a Vanessa Incontrada e Marco Bonini, anche Alessia Giuliani, Alex Lorenzin, Margherita Attorre,

Ibrahima Gueye, Edoardo Miulli, Filippo Brogi, Osas Imafidon, Antonella Attili, Fabrizio Coniglio e Gianfranco Gallo. Registrata tra maggio e giugno 2024, la fiction ha come scenario principale la città di Livorno, ed è stata girata nelle location del quartiere Venezia, la Terrazza Mascagni, lo Scoglio della Regina e il Mercato delle Vettovaglie.

Ecco tutte le puntate e le date:

9 aprile 2025: prima puntata

16 aprile 2025: seconda puntata

23 aprile 2025: terza puntata

30 aprile 2025: quarta e ultima puntata

Dove e quando vedere la miniserie con Vanessa Incontrada

Tutto quello che ho va in onda per 4 prime serate a partire da mercoledì 9 aprile 2025 su Canale 5. Inoltre, la fiction è anche visibile in streaming e on demand sul sito e la app di Mediaset Infinity.

