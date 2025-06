Federico Rampini, Mediaset lo soffia a La7 dopo il boom d'ascolti: cosa farà Dopo il successo di Inchieste in movimento, Federico Rampini cambia rete: da La7 a Mediaset, dove potrebbe condurre un nuovo programma d’approfondimento.

Svolta in arrivo per Federico Rampini. Il giornalista e opinionista, tra le firme più lette d’Italia per quanto riguarda le news dagli Stati Uniti, cambia casa televisiva. Dopo una lunga collaborazione con La7, Rampini si trasferisce a Mediaset, dove andrà ad arricchire l’offerta informativa del Biscione.

Federico Rampini passa a Mediaset, La7 beffata

Martedì scorso, 17 giugno 2025, Rampini è stato protagonista in prime time su La7 con la prima delle due puntate previste di "Inchieste in movimento", un programma in cui il giornalista attraversa e racconta gli Stati Uniti d’America tra incontri, interviste e contraddizioni, focalizzando l’attenzione su due città in particolare: New York e San Francisco. Ottimo il riscontro di pubblico della prima emissione, che ha incassato il 4,7% di share. Si tratta solo dell’ultimo successo per Rampini, ormai diventato un volto noto della TV italiana grazie alla sua capacità di raccontare gli USA in modo diretto e poco convenzionale, con analisi profonde e originali.

Soprattutto per questo motivo, Mediaset ha deciso di muoversi per arruolarlo nel proprio cast di conduttori e opinionisti. A dare la notizia del trasferimento a Cologno Monzese è il sito Primaonline, che svela anche come "a La7 danno la cosa fatta e la decisione comunicata". Non è ancora noto quale sarà l’impegno del giornalista sulle reti Mediaset, ma l’azienda milanese potrebbe affidargli un programma di approfondimento in prima o seconda serata, oltre a coinvolgerlo come opinionista fisso nei talk di Rete 4.

Chi è Federico Rampini: età, carriera, programmi tv

Federico Rampini, nato a Genova nel 1956, è un giornalista, scrittore e opinionista tra i più autorevoli nel panorama italiano. Dopo aver lavorato per il Sole 24 Ore, è stato a lungo corrispondente estero per la Repubblica, firmando reportage da Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York. Dal 2021 è editorialista del Corriere della Sera, testata con cui continua a raccontare i grandi cambiamenti della politica e dell’economia globale, con particolare attenzione agli Stati Uniti, alla Cina e al futuro dell’Occidente.

Oltre alla stampa scritta, Rampini è spesso presente in trasmissioni televisive come Otto e mezzo, Piazzapulita e DiMartedì, dove interviene come commentatore politico. Dal 2023 è autore e conduttore su La7 del programma "Inchieste in movimento", in cui propone riflessioni e reportage su scenari internazionali.

Ha pubblicato numerosi libri di successo, tra cui Il secolo cinese, Occidente estremo e Suicidio occidentale. Tra i riconoscimenti ottenuti, il Premio Hemingway per la saggistica nel 2019.

