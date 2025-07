Loredana Cannata, attimi di terrore a L'Isola dei Famosi: l'incubo di un’apnea quasi fatale e i ruoli iconici nei film Loredana Cannata, dopo il brutto incidente a L'Isola, è stata ammirata per il coraggio e la determinazione. Ecco dove vedere in streaming i suoi film e fiction

Ha fatto un’Isola davvero impeccabile ma ieri sera, durante la finale, ha rischiato davvero grosso in diretta tv. Loredana Cannata è stata vittima di un incidente nel corso della sua prova di apnea. La naufraga stava trattenendo il respiro per battere il record di 1 minuto e 30 secondi, quando i suoi capelli si sono impigliati nella sbarra della gabbia a cui si era aggrappata. Il team del reality è intervenuto prontamente per aiutarla e salvarla. Insomma, una scena davvero inquietante e non possiamo immaginare la paura dell’attrice che, comunque, è riuscita a mantenere la calma e a non agitarsi. Al grande pubblico, Cannata è nota soprattutto per il suo talento nella recitazione e, in questo articolo, vi sveliamo i film e le fiction a cui ha preso parte e dove vedere tutto in streaming.

Loredana Cannata, 5 film da vedere in streaming: da Diamanti a Napoli Velata

Come vi abbiamo anticipato, Loredana Cannata ha lasciato un segno sia sul grande che sul piccolo schermo grazie ai film e alle fiction in cui ha recitato. Di seguito, trovate le pellicole più recenti:

Diamanti (2024)

In questo film di Ferzan Özpetek, Cannata interpreta Rita, la moglie di un investitore che entra nelle dinamiche della sartoria. La trama segue un regista, che convoca un ensemble femminile per ispirarsi nella realizzazione di un film ambientato negli anni ’70, in una sartoria cinematografica romana. Tra passioni, solitudini e complicità, la finzione e la realtà si fondono in un affresco al femminile. Trovate questo film in streaming sulla piattaforma NOW.

Nel cast anche: Lisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Valerio Morigi, Edoardo Purgatori, Carmine Recano.

Nuovo Olimpo (2023)

In questo film di Ferzan Özpetek, Loredana Cannata ricopre un ruolo secondario come organizzatrice. La storia ruota attorno ai temi del desiderio, della memoria e dell’amicizia, dove presente e passato si intrecciano creando un racconto intimo e delicato. La pellicola è in streaming su Netflix.

Nel cast: Damiano Gavino, Andrea Di Luigi, Luisa Ranieri, Aurora Giovinazzo, Greta Scarano, Alvise Rigo, Giancarlo Commare, Jasmine Trinca, Federico Mancini.

La Dea Della Fortuna (2019)

Qui, Loredana Cannata è presente in un cameo significativo, ricoprendo il ruolo di organizzatrice di eventi. Arturo e Alessandro, abitanti di Napoli, accolgono nella loro vita le due figlie di un’amica. Un film incentrato sui legami familiari, sull’amore e sulla scoperta di sé. Il film è disponibile in streaming sulle seguenti piattaforme: Netflix, Apple TV, Rakuten TV e Prime Video.

Nel cast anche: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca.

Fade Out (2020)

L’ex naufraga, in questa pellicola, veste i panni di una psicologa, figura chiave della trama. Trattasi di un thriller drammatico ambientato in Italia, in cui una psicologa cerca verità e risposte attraverso un’indagine psicologica e personale. E’ disponibile in streaming sulla piattaforma Apple TV.

Nel cast: Jennifer Mischiati, Mark Johnson, Martina Tonarelli, Luca Di Giovanni, Paola Lavini.

Napoli Velata (2017)

Qui, Cannata interpreta Lidia, non è un personaggio principale ma indispensabile per lo svolgersi della vicenda. Un thriller noir diretto da Ferzan Özpetek, con Giovanna Mezzogiorno nei panni di una donna che, dopo un omicidio, si trova al centro di segreti e misteri nella Napoli notturna. Il film è visibile in streaming sulle piattaforme: NOW, Apple TV, Prime Video e Rakuten TV.

Nel cast anche: Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri.

Film e fiction di Loredana Cannata da non perdere

Come si evince, Loredana Cannata ha partecipato a numerose produzioni tra cinema e televisione, dimostrando grande versatilità. Ha lavorato con registi come Paolo Sorrentino, apparendo brevemente in Youth – La giovinezza come la moglie del presunto Maradona, e Ferzan Özpetek, con cui ha collaborato in Magnifica presenza (2012) e Non è vero ma ci credo (2018). Negli ultimi dieci anni si è dedicata soprattutto a thriller e miniserie drammatiche. In TV si è distinta in fiction come Il bello delle donne (2002) e Un caso di coscienza (2003–2013), interpretando ruoli importanti come Elena Parodi e l’avvocatessa Alice Morandi.

Nel 2024 ha preso parte alle serie Le fate ignoranti e Libera, dove interpreta l’avvocato Elena Gregori. Oltre alla carriera artistica, è attiva nel sociale come presidente dell’associazione Sesto Sole e ha realizzato documentari sul movimento zapatista messicano. Di seguito, vi proponiamo le piattaforme streaming su cui sono presenti questi film e le fiction:

Youth – La Giovinezza

Netflix

Prime Video

Apple TV

Rakuten TV

Magnifica Presenza

Apple TV

Prime Video

Rakuten TV

Non è vero ma ci credo

Prime Video

Il bello delle donne

Mediaset Infinity

Prime Video

Un Caso di Coscienza

RaiPlay

Le Fate Ignoranti

Prime Video

Netflix

Disney+

Libera

RaiPlay

