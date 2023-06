Oriana e Daniele, i dettagli sulla rottura: lei piange, lui provoca I due ex gieffini si sono lasciati qualche giorno fa: la Marzoli ha dato il via a una room su Twitter nel quale ha spiegato le sue motivazioni

Una storia d’amore nata durante l’esperienza al GF Vip è già terminata: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati di recente, e la modella ha spiegato ai fan degli Oriele i motivi per cui la relazione è stata interrotta nel corso di una room su Twitter. Una scelta, quella di separarsi, che ha portato i fan della coppia a fare il possibile per riunire i due ex Vipponi, senza però ottenere un riscontro positivo. Sui social entrambi hanno espresso i differenti punti di vista sulla situazione, chi lamentando piccole mancanze, chi finendo per fare lo "sborone" con i suoi followers.

Le motivazioni di Oriana

Come riportato da Isa&Chia, la Marzoli vorrebbe sentire una maggiore comprensione nei suoi riguardi da parte di Daniele, che inoltre sembra non dedicarle molti gesti di affetto, come, per lei, potrebbe esserlo quello di pubblicare più foto insieme sui social. L’uomo infatti è restio ad assecondare il desiderio di Oriana la quale, a causa di tristi esperienze passate, ha bisogno di rassicurazioni: "Sono entrata al Grande Fratello dopo un mese che avevo chiuso con il mio fidanzato. Siamo stati insieme per quattro anni e mi ha messo tutte le corna del mondo. Non voleva apparire nelle mie storie per paura che le ragazze mi raccontassero che usciva con altre", ha rivelato la donna.

I due giovani si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e tra alti e bassi hanno proseguito una relazione problematica sin dall’inizio. Ma proprio perché cominciata in televisione, Oriana ha polemizzato: "Qual è il problema nel farsi vedere fuori insieme? Cosa ti costa farmi felice? È una caz**ta ma ti giuro che mi dà una sicurezza. Mi viene da piangere perché non capisce". La modella ha poi toccato un argomento più intimo, dicendosi ferita per il fatto che Daniele segue altre donne sui social: "lo non lo farei. Una persona che vuole stare con te non ti dice che vuole andare via dalla tua casa. E se vede che te ne stai andando, ti ferma. Mi sono resa conto che in realtà lui non era innamorato di me". Tra loro, secondo Dal Moro, non c’è compatibilità con l’influencer: "Me lo diceva sempre, e se una persona dice che non sa se stare con te, io mi sento di mer*a".

La modella non ha mancato di svelare particolari riguardanti il giorno in cui si sono lasciati. Il tutto è iniziato con un litigio causato da Oriana, che non voleva credere alle parole di Daniele. Dopo un momento di quiete in cui i due si sono tenuti anche la mano, quest’ultimo si è chiuso in bagno per restarci da solo: "Vai a dormire perché io mi rilasso sentendo l’acqua", le ha detto Dal Moro. La mattina dopo la sorpresa: "Mi sveglio alle 6.40 che sta facendo la borsa per andare via. Mi dice: ‘Voglio stare da solo’. Giuro non ho capito niente. Secondo me, ultimamente stava facendo tante cose bruttine perché non sapeva come lasciarmi. In seguito gli ho scritto un messaggio e mi ha risposto, ma se non gli parlavo io, lui non mi parlava". Una volta tornata in Italia, i due hanno deciso di chiudere la relazione: "Comunque torno a Verona. Parliamo e mi spiega tutta la sua vita. Capisco che non possiamo stare insieme, ma dico: ‘Vabbè, povero ragazzo, ha sofferto tanto e anche se non vuole stare con me, poverino. Lasciamo questo rapporto così".

La versione di Daniele

Dal canto suo, Daniele ha dichiarato di non essere arrabbiato con lei perché è una persona con cui sta bene. Eppure proprio in questi giorni le ha lanciato frecciatine su Instagram mica da poco: "La room è stata fatta perché Oriana ieri ha avuto la brillante idea di togliere segui, foto, piangere a dirotto (volete gli screen di tutti i messaggi che mi sono arrivati dicendomi che sono una m**da di uomo perché l’ho ridotta così e che mia madre deve morire? Ve li risparmio), scatenando chiaramente un putiferio. Non si poteva semplicemente restare in silenzio e aspettare un po’? Evidentemente no. L’unica volta che forse ho sbagliato è stato mettere quello screen dove comunque non si vedeva nulla, se non lo schifo che come al solito pubblicate voi, perché volevo che la finiste di mandarle ogni singola cosa per screditarmi. E dopo ormai quasi due mesi che stavo zitto assorbivo e cercavo di discolparmi in privato".

Le storie in questione, quelle pubblicate su Instagram, sono state tutte eliminate, ma sappiamo che l’uomo è stato di doversi giustificare e ha chiesto di smettere di scrivere cose inappropriate sulla sua famiglia: "Sbaglio sempre, qualsiasi cosa faccio. Se sto zitto, perché sto zitto, se parlo, perché parlo. […] Ora la potete smettere di rompermi il ca**o e potete shippare la vostra Reina con chi più vi aggrada. Il veneto non è più un problema. Vedrete che sarò anch’io la prima scelta di qualcuno".

Non solo, perché Daniele ha parlato di un incontro tra la Marzoli e Antonino Spinalbese: "La vostra Reina dopo la festa di Signorini è andata a casa di Antonino. Non credo sia un problema se io vedo Edoardo ed Antonella. Pensate che non ho nemmeno mai visto Nikita e potete immaginare il perché. Potete smetterla di stalkerarmi. Ve le taggo io le prossime ragazze che incontrerò Perché udite udite… sono Etero sempre a differenza di ciò che molti di voi dicono".

Quanto guadagna Daniele Dal Moro

Sempre sui social Daniele ha dichiarato pubblicamente di guadagnare ben 80mila euro mensili, pari a circa un milione di euro all’anno. Un utente su Twitter, dopo aver letto il suo tweet, ha commentato: "Ma secondo voi uno che effettivamente guadagna 80mila euro al mese va al GF a farsi pagare una miseria? Ahahah, beato chi ci crede". Che sia una strategia volta a infastidire Oriana?

