Oriana Marzoli lascia Daniele Dal Moro: e i social si scatenano Cosa succede tra l'influencer e il modello e imprenditore veneto? C'è aria di crisi, con la spagnola che lascia Verona per trasferirsi, da sola, a Milano.

Fonte: Mediaset Infinity

Sembrerebbe giunta alla fine la storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: dopo il Grande Fratello Vip la coppia sembrava più affiatata che mai, ma gli ultimi sviluppi lasciano pensare che qualcosa non vada come dovrebbe andare.

È crisi d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Un momento di crisi quello che sta caratterizzando la relazione tra l’influencer e il modello e imprenditore veneto, come certificato dalle ultime mosse della ragazza, che ha raccolto le sue cose e ha deciso di partire da sola per Milano: e i fan della coppia si sono scatenati, facendo sì che si susseguissero tantissime voci su una presunta crisi, se non addirittura una rottura definitiva degli "Oriele". Galeotta, quindi, è stata anche la foto pubblicata ieri da Oriana Marzoli sul proprio profilo di Instagram, in cui si mostra da sola, in stazione, valigie alla mano: l’influencer ha infatti lasciato Verona ed è stata successivamente avvistata a Milano mentre sale su un taxi. E di Daniele Dal Moro nessuna traccia.

Fan scatenati sui social: cosa è successo tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro?

Se un indizio non è sufficiente per fare una prova, ecco allora il secondo: Oriana Marzoli ha smesso di seguire la pagina social di Daniele Dal Moro e come se non bastasse ha anche twittato sibillina: "Vi prego di non taggarmi più in cose di amore su Instagram. Non mi aiuta, ok? Se mi volete bene non fatelo, non sto bene. Grazie". Il disagio mostrato dall’ex gieffina nel rispondere ai fan che le inviano messaggi romantici lascia facilmente credere che Oriana Marzoli stia passando un periodo complicato a livello affettivo e, di conseguenza, che la relazione con Daniele Dal Moro non sia al momento idilliaca. Tantissime, comunque, le reazioni da parte degli utenti e dei fan della coppia, sempre più curiosi di conoscere le motivazioni di quella che appare proprio come una grave crisi d’amore.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli insieme in Spagna

Dalla fine del Grande Fratello Vip e fino alle sorprendenti novità delle ultime ore, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non si erano mai separati. Con la chiusura del reality, il bell’imprenditore veneto aveva deciso di seguire Oriana Marzoli a Madrid, in Spagna, dove l’influencer era stata scelta come opinionista per la trasmissione televisiva Superviventes. Daniele Dal Moro ha voluto stare vicino alla sua compagna, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello, in un momento forse decisivo per il decollo della carriera della venezuelana. Ma qualcosa, nell’ultimo mese, deve essere andato storto: questa però non è la prima crisi di coppia che i ragazzi hanno dovuto superare: nel corso del reality di Canale 5 Daniele Del Moro aveva dovuto superare una certa mancanza di fiducia nei confronti di Oriana Marzoli dovuta al rapporto "particolare" tra l’influencer e Antonino Spinalbese.

