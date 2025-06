Milo Infante: chi è il figlio Daniele, cosa fa e perché è stato minacciato Nato nel 2008 dal matrimonio con Sara Venturi, il figlio del conduttore è un giocatore di basket, ma si è trovato suo malgrado al centro di alcune minacce

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Milo Infante si sta godendo la sua nuova esperienza in prima serata su Rai 2 al timone di Ore 14 Sera, che lo scorso 12 giugno ha debuttato con un ottimo 8,3% di share negli ascolti tv. Il conduttore è l’uomo del momento per quanto riguarda il prime time del giovedì, dove si è imposto con il terzo programma più visto dietro Rai 1 e Canale 5 e come il talk show più seguito della serata. Infante avrà sicuramente avuto modo di festeggiare in viale Mazzini così come a casa, dove ad aspettarlo ha trovato la moglie Sara Venturi e il figlio Daniele. Scopriamo tutta la loro storia.

Milo Infante, chi è il figlio Daniele

Nel 2006 Milo Infante ha sposato Sara Venturi, avvocata ed ex modella conosciuta al concorso di Miss Padania (dove trionfò vincendo la fascetta nel 1998). Due anni dopo è nato il primo e unico figlio Daniele. Classe 2008 e altro 1 metro e 92 centimetri, il figlio di Milo Infante è una giovane stella del basket. Con un passato nell’Olimpia Milano (nel 2022 viaggiò a oltre 10 punti di media a partita con l’Under 15, prima di un infortunio che gli costò la partecipazione alla Finali), nel 2023 è passato all’Urania Basket di Milano, dove gioca attualmente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le minacce sui social: il caso

Nel 2023 Milo Infante dovette affrontare un caso di minacce rivolte a lui, a Sara Venturi e al figlio Daniele. "Tuo marito mi infastidisce televisivamente. Se tenete a vostro figlio lasciateci stare" fu il messaggio d’odio ricevuto dalla moglie del conduttore in privato sui social. Milo e Sara decisero così di sporgere denuncia contro l’utente anonimo: "Minacce di morte a mio figlio. Abbiamo presentato denuncia alla Procura di Milano, presto sapremo di cosa si tratta. Un ringraziamento ai vomitatori d’odio professionisti, siate fieri dei vostri seguaci" annunciò il conduttore su Instagram, ricevendo subito il supporto di amici e colleghi Rai. "Tutta la mia solidarietà Milo a te e a Sara Venturi, immagino da madre che cosa tu stia provando in questo momento. Vi abbraccio" commentò Monica Setta; "Caro Milo, sono con te. Tutta la mia solidarietà e un abbraccio anche a Sara" scrisse Alberto Matano, prima che al coro di solidarietà si unisse anche Monica Leofreddi: "La miseria umana non ha limiti. Minacce di questo tenore meritano la giusta condanna. Speriamo presto".

Potrebbe interessarti anche