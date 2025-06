Sonia Bruganelli e Bonolis nei guai dopo la frecciata di Marco Bellavia: "Fatti sentire", cosa hanno combinato Marco Bellavia scatenato contro l'ex coppia di stelle, e dopo l'aiuto mancato post crisi al Grande Fratello, espone entrambi sui social. Ecco cosa ha detto.

Nel 2022, durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia abbandonò la Casa dopo pochi giorni a causa di un forte disagio emotivo. A pochi giorni dal suo ritiro, Sonia Bruganelli, all’epoca opinionista del programma, scrisse sui social: "Marco va aiutato fuori la Casa ed io e Paolo lo faremo". Parole chiare e lodevoli, scritte in un momento in cui Bellavia era al centro dell’attenzione e del dibattito per la sua fragilità e per il modo in cui era stato trattato da alcuni concorrenti. Ma cosa è effettivamente successo dopo l’uscita di scena del concorrente, e della dichiarazione di intenti dell’opinionista.

Grande Fratello Vip: il nuovo post velenoso di Marco Bellavia

A tre anni di distanza, Bellavia è tornato a parlare di quella promessa. Lo ha fatto su Instagram, pubblicando prima una storia con un virgolettato di Paolo Bonolis dice: "Dobbiamo vietare i cellulari fino ai 16 anni, i giovani vivono in un mondo parallelo e si è perso il valore delle cose", accompagnato da una risposta tagliente: "Caro Paolo Bonolis, mica è solo problema dei giovani. Tu invece usalo di più e fatti sentire". Poi ha rilanciato con uno screen di un vecchio articolo intitolato: "Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vicini a Marco Bellavia, lo aiuteremo!", scrivendo: "Secondo voi si sono fatti vivi?".

La risposta mai arrivata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Senbra che né Sonia Bruganelli né Paolo Bonolis abbiano mai concretizzato quel sostegno promesso. Bonolis, va detto, non aveva mai parlato direttamente di aiutare Bellavia, ma Sonia lo aveva coinvolto esplicitamente nella sua dichiarazione. Dopo il reality, però, non è successo nulla. Nessun invito, nessuna proposta, nemmeno un messaggio pubblico in realtà. E Bellavia ha scelto di non nasconderlo, sottolineando sui social quanto successo.

Nel frattempo, Bruganelli e Bonolis hanno avuto altro a cui pensare. Nell’estate del 2023 hanno annunciato la loro separazione, e i riflettori si sono spostati sulla loro vita privata. Ma Bellavia va oltre questo, facendo notare che non ci voleva molto: una chiamata. In molti si sono chiesti se non ci fosse spazio per lui, per esempio, nel cast di Avanti un Altro. Forse sì, forse no. In un mondo in cui nulla è dovuto, sarebbe stato un gesto carino per i fan dell’ex gieffino.

Il crollo di Marco Bellavia dentro la Casa e la delusione post GF

Bellavia ha raccontato in diverse interviste cosa accadde durante quei giorni al Grande Fratello Vip: "Ho dormito pochissimo, ero fuori di testa. Sembravo ubriaco, avevo la testa staccata dal corpo, dicevo cose assurde". A Verissimo ha aggiunto: "Lo stress mi ha riportato indietro nel tempo, ho perso l’equilibrio. Mia mamma mi guardava 24 ore su 24 e piangeva. Poverina, ha sofferto tantissimo". Oggi Bellavia continua a parlare del suo percorso, ma il dispiacere per quella promessa mancata sembra resti ancora.

