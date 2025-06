È morta Rebekah Del Rio, cantante di Mulholland Drive e "musa' di David Lynch La cantante Rebekah Del Rio è morta all'età di 57 anni. Nella sua carriera è stata protagonista anche su grande e piccolo schermo di performance indimenticabili

CONDIVIDI

La celebre cantautrice Rebekah Del Rio è morta il 23 giugno 2025 nella sua casa di Los Angeles all’età di 57 anni. L’ufficialità della tragica notizia è arrivata dall’ufficio del Coroner di Los Angeles ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause della morte. Anche suo nipote, Dan Coronado, ha diffuso la notizia su Facebook, scrivendo: "Ho appena scoperto che mia zia Becky è morta, e l’abbiamo vista proprio il giorno della Festa del Papà. Sono così grata che i bambini abbiano potuto sentirla cantare, e anche che io non l’abbia ascoltata e abbia registrato di nascosto quel momento".

Oltre che per la sua grande voce, Rebekah Del Rio resta indimenticabile per alcune apparizioni in serie TV celebri, come Mulholland Drive di David Lynch. In quell’occasione, la cantante si è esibita sulle note di Llorando, tra gli sguardi di Naomi Watts e Laura Harring.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rebekah Del Rio e la scena che lanciò la sua carriera a Hollywood

Il connubio tra David Lynch e Rebekah Del Rio nacque negli anni ’90, quando i due condividevano lo stesso agente. La sua interpretazione malinconica della versione spagnola di "Crying" di Orbison fu registrata in segreto dal regista e poi usata nella scena del film del 2001. Nella sequenza, la cantante si esibisce ma sviene improvvisamente, svelando che la performance è in realtà in playback e non dal vivo (anche se la voce è effettivamente la sua). Le due protagoniste, Naomi Watts e Laura Elena Harring, scoppiano allora a piangere.

Dopo l’indimenticabile esibizione canora in Mulholland Drive, Hollywood decise di puntare sulla cantante. Richard Kelly l’ingaggiò per il finale apocalittico del suo film sci-fi distopico Southland Tales, dove eseguì l’inno americano. Tra le altre serie TV celebri dove ha messo la sua firma nelle colonne sonore ricordiamo Sin City, Man on Fire e Streets of Legend.

Rebekah Del Rio e David Lynch, una collaborazione di successo

Rebekah Del Rio ha collaborato con il regista David Lynch più volte nel corso degli anni. Ha interpretato "No Stars", la sua canzone basata su una poesia di Lynch, con Moby nella serie revival di Showtime Twin Peaks: The Return, e ha anche partecipato alle esibizioni in tournée di The Red Room Orchestra Plays the Music of Twin Peaks.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche