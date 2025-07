Antonella Clerici: “Pensavo alla Rai e piangevo”, il ricordo (da incubo) del passaggio a Mediaset Tutti i segreti del lavoro di Antonella Clerici, raccontati dalla diretta interessata. Dal pensiero di cambiare rete al rapporto col cibo e il tenersi in forma.

Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Antonella Clerici ha parlato di sé con sincerità, toccando argomenti leggeri e altri più profondi. Dal rapporto viscerale con la Rai alla gestione della sua alimentazione, passando per l’allenamento mattutino, la conduttrice ha condiviso abitudini, pensieri e un’idea di televisione che va ben oltre il semplice lavoro.

Il rapporto speciale di Antonella Clerici con la Rai

Se c’è un punto su cui Antonella Clerici non lascia spazio a interpretazioni, è il legame che ha con la Rai. Nonostante tutto, compreso uno stipendio che lei stessa definisce più basso rispetto a quello dei colleghi che lavorano altrove, non ha mai pensato davvero di andare via: "Rai è il luogo dove si guadagna meno in assoluto. Rispetto ai miei colleghi di pari grado il rapporto è 2 a 10. Non c’è paragone." La conduttrice lo rivela però con la consapevolezza di chi ha scelto la strada della fedeltà: "Nessuno sta in Rai per soldi, a tutti i livelli. Uno ci sta per fedeltà, un’abitudine forse." Poi c’è il lato emotivo: un senso di appartenenza che non si può spiegare solo a parole:"Io quando nel 2000 ho fatto sei mesi a Canale 5 passavo dalla Rai di Milano e vedevo l’antenna e piangevo, mi venivano giù le lacrime."

Antonella descrive l’ambiente Rai come un piccolo mondo a sé. Un posto che conosce in ogni dettaglio, dove si muove a occhi chiusi, tra persone con cui lavora da anni. "Io in Rai conosco tutti, in qualunque studio entro mi sento a casa, le maestranze, i tecnici… è un’azienda particolare, ma quando capisci i meccanismi è bello." Per lei è una questione di radici, di abitudini, ma anche di legami umani.

La verità su È sempre mezzogiorno

In tanti si sono chiesti se Clerici mangiasse davvero tutto quello che viene cucinato nel suo programma del mattino, È sempre mezzogiorno. La risposta è no, e non per snobismo. "All’inizio mangiavo le cose lì, però poi dopo un po’, tutti i giorni, sono cose anche abbastanza impegnative, e anche molto sceniche. Io che ho tendenza, non sono filiforme, ho pensato di portarmi un’insalata con pollo da casa". Sembra quindi che la conduttrice non assaggi, o almeno non mangi, tutto quello che viene preparato nel suo programma, anche per una questione di salute chiaramente.

La sveglia all’alba e l’allenamento in solitaria

La Clerici ha anche raccontato di allenarsi ogni mattina prestissimo. Alle 6.40 è già in palestra, che ha fatto allestire direttamente a casa sua. Non per comodità, ma per evitare di sentirsi osservata: "Sono pudica, non mi va che la gente mi guardi." Niente musica nelle cuffie mentre si allena, solo televisione accesa. Un’abitudine che per lei è quasi un principio: "Diffido dalla gente che fa tv e non la guarda", ha detto senza giri di parole.

