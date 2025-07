Belén Rodríguez, ancora nervi tesi: “Urla contro un rider”. Interviene De Martino per placarla Stando a un’indiscrezione la showgirl argentina sarebbe stata protagonista dell’ennesima lite a Milano, questa volta ‘salvata’ dall’ex marito

Non è un periodo facile per Belén Rodríguez. A poche settimane dalle prime voci riguardo la presunta lite avvenuta fuori da un locale a Milano (e il video in cui la si può "vedere" minacciare una ragazza), la showgirl argentina si ritrova al centro dell’ennesimo rumor. Stando a un’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, infatti, Belén si sarebbe resa protagonista di un nuovo, accesissimo, litigio con un rider. Provvidenziale l’intervento di Stefano De Martino, che sarebbe sceso a placare l’ex moglie e salvare la situazione. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Belén Rodríguez al centro di un’altra lite? Il rumor e il ruolo di Martino

Lo scorso maggio Belén Rodríguez si è trovata al centro di vari rumor che parlavano di una presunta lite avvenuta fuori da un locale milanese. Le voci – mai confermate né smentite – furono ben presto dimenticare, almeno fino a quando Gabriele Parpiglia non ha condiviso un video dell’accaduto nella sua newsletter poche settimane fa. Nel filmato si potrebbe vedere la showgirl argentina spintonare una ragazza minacciando anche di ‘romperle la testa’. Nata per motivi imprecisati, la rissa sarebbe finita addirittura con il ‘setto nasale rotto’ per la malcapitata. Belén, ovviamente, non avrebbe mai commentato quanto successo. Nella sua nuova newsletter, tuttavia, Parpgilia è tornata alla carica con un nuovo, clamoroso, retroscena.

Il giornalista e autore tv ha raccontato che Belén Rodríguez sarebbe stata protagonista di una nuova, furiosa, lite, questa volta fuori da casa sua. Alle 23:00 circa, infatti, la conduttrice avrebbe litigato "in modo violento con un glover". Nel quartiere si sarebbe udite "urla e offese" a un volume tale da attirare le attenzioni dei vicini e dei passanti. Una famiglia (testimone di quanto accaduto) si sarebbe anche avvicinata per placare gli animi e, soprattutto, per dare ragione al rider. Nella confusione generale, provvidenziale sarebbe stato l’intervento di Stefano De Martino che, trovandosi a casa dell’ex moglie, prima si sarebbe confrontato con coloro che avevano assistito alla scena e poi avrebbe calmato Belén. "Una volta sceso in strada, Stefano si è confrontato con una famiglia che ha assistito alla scena e ha dato ragione al Glover. Poi, De Martino ha appianato i nervosismi e con aria sconsolata è tornato in casa con la sua ex" scrive Parpiglia. Naturalmente si tratta di un rumor né confermato né smentito dai diretti interessati e i condizionali sono d’obbligo: quel che è certo è che Belén non sta attraversando un periodo semplice dopo il suo "anno di buio" e il ritorno in tv.

