Amici 24, TrigNO posa senza veli sui social e scoppia la bufera. La Pettinelli si arrabbia: “Ma sei fuori?” Il cantante di Amici 24 fa discutere con una foto 'hot' postata su Instagram. Tante critiche e il commento scioccato di Anna Pettinelli: "Ma sei fuori?"

Non bastavano i riflettori di Amici 24: il cantante Trigno, ex allievo del talent di Maria De Filippi, ha deciso di sorprendere (e scioccare) il web con una foto decisamente ‘hot’. Per ringraziare i fan dopo il percorso televisivo e i successi che sta ottenendo con i suoi InTour in giro per l’Italia, Pietro Bagnadentro ha scelto di postare su Instagram uno scatto in cui appare completamente nudo, coperto solo da un orsacchiotto di peluche, seduto in mezzo ai regali ricevuti dal suo pubblico. Il gesto, probabilmente pensato come ironico, ha però sortito l’effetto opposto: sui social è esplosa una vera e propria ondata di critiche e polemiche. Ecco perché.

Trigno nudo e "massacrato" dai social: la reazione degli utenti alla foto choc

A quasi due mesi dalla finale di Amici (persa di un soffio contro il ballerino Daniele Doria), Trigno continua a far notizia. Il 23enne cantante piemontese, recentemente apparso anche nei concerti TV dell’estate Battiti Live e Tim Summer Hits, con il suo post ha scandalizzato il pubblico, che non gli ha perdonato quella che è stata letta da molti come una provocazione gratuita.

"INSTORES FINITI. Mi fate bene, non so più dove mettere l’amore che ricevo. Non ci resta che cantare… o urlare, dipende dai punti di vista 🖤 ci vediamo ai live fam", questo il commento allegato da Trigno alla suddetta foto, che però ha incassato centinaia di reazioni negative.

C’è chi ha sottolineato la presunta inadeguatezza del gesto rispetto all’età media dei fan: "Vorrei sapere chi ha pensato che fare una foto nudo, sdraiato sulle cose regalate maggiormente dalle ragazze minorenni, fosse una buona idea? E non solo farla ma pure pubblicarla??". Altri invece hanno sollevato dubbi sulla questione del doppio standard: "Le donne che cantano in mutande vengono criticate in modo pesante e questo senza mutande va bene". "Se solo una donna avesse fatto una foto come la prima, apriti cielo". Molti altri hanno definito la sua scelta "di pessimo gusto" e "incomprensibile", anche se va detto che il post in questione ha attirato anche tantissimi commenti di fan adoranti.

La reazione di Anna Pettinelli: "Ma sei fuori?"

Tra le tante reazioni, una ha fatto particolarmente rumore: quella di Anna Pettinelli, che durante il percorso di Trigno nella scuola di Amici aveva ricoperto il ruolo di insegnante. Come riportato dal blog Isa & Chia, l’incontro tra i due dopo la pubblicazione della foto è stato piuttosto diretto. Il faccia a faccia è avvenuto a margine dell’RDS Summer Festival, organizzato ieri sera.

Appena lo ha visto, Pettinelli si è rivolta a una persona non riconoscibile dicendo: "Ma l’ha vista la foto con l’orsetto?". Poi, rivolgendosi all’ex allievo tra il serio e il faceto a Trigno, ha esclamato: "Ma sei fuori?!", suscitando la reazione imbarazzata del cantante. Trigno non ha ancora risposto alle polemiche, e probabilmente lascerà correre. Di certo, però, il suo scatto senza veli ha lasciato il segno – nel bene e, soprattutto, nel male.

