Ne vedremo delle belle, Carlo Conti sfida Amici con 10 dive e 2 super ospiti: chi ci sarà Tutte le anticipazioni e il meccanismo di gioco del nuovo talent di Rai 1: tra gli ospiti della prima puntata Massimo Ceccherini e Noemi.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

10 primedonne del mondo dello spettacolo si sfideranno oggi nel nuovo talent show di Rai 1. Da questa sera, sabato 22 marzo, parte ‘Ne vedremo delle belle‘ il format inedito ideato e condotto da Carlo Conti, in cui alcune tra le più famose showgirl del piccolo schermo italiano si metteranno in gioco, tra emozioni e momenti di spettacolo puro. Le 10 protagoniste indiscusse della serata, saranno dunque Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, tutte pronte per le cinque sfide della puntata e a essere poi giudicate dalla giuria. Una dura lotta stasera per Conti, anche lui in sfida diretta nella ‘guerra’ per gli ascolti con la prima puntata del Serale di Amici, punta di diamante di Mediaset e programma che incassa da sempre uno share molto alto.

Ne vedremo delle belle, anticipazioni e ospiti prima puntata (22 marzo)

Parte questa sera il nuovo talent show di Rai 1, Ne vedremo delle belle. Alla conduzione ci sarà Carlo Conti, che insieme al suo gruppo di lavoro ha anche ideato il format. Le concorrenti, invece, saranno 10 e sono: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. Tra gli ospiti di questa primo appuntamento, Massimo Ceccherini e Noemi, mentre una parte della giuria, che giudicherà di volta in volta le prove delle 10 showgirl, sarà composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. I restanti giurati, infine, saranno le 8 soubrette non impegnate nella sfida.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le 5 prove e come funziona ‘Ne vedremo delle belle’

In ciascuna puntata di Ne vedremo delle belle, al via stasera (22 marzo) su Rai 1, le 10 showgirl in gara dovranno sfidarsi in 5 prove: canto, ballo, musical, interviste e una sfida a sorpresa. Ognuna di loro si è preparata durante la settimana in tutte le prove insieme a dei coach, ma solo durante la puntata sapranno in cosa dovranno confrontarsi: a turno, una di loro verrà estratta a sorte e dovrà poi scegliere quale collega sfidare. Le restanti 8 concorrenti non impegnate nella gara, faranno parte della giuria insieme a Mara Venier, Frank Matano e Christian De Sica. Infine, un po’ come accade anche in Ballando con le Stelle, il pubblico vedrà ciò che succede nel backstage del talent, attraverso delle clip registrate in sala prove nel corso della settimana.

Potrebbe interessarti anche