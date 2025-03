Ne vedremo delle belle: Lorenza Mario trionfa, Venier mette alle strette Marini e blocca Pellegrino, Brandi piange per le figlie Nella puntata del 29 marzo, non mancano confronti tra Valeria Marini e Pamela Prati, né lacrime di gioia e chat di gruppo abbandonate: cosa è successo

La seconda puntata di Ne vedremo delle belle, condotta da Carlo Conti su Rai Uno sabato 29 marzo 2025, si chiude con la vittoria di Lorenza Mario, co-protagonista della prova di ‘Canto parallelo’ con Patrizia Pellegrino, che viene ripresa da Mara Venier, in giuria assieme a Christian De Sica e Frank Matano. Durante la serata, Valeria Marini torna a parlare di quanto accaduto nella scorsa puntata, quando, dopo aver visto la sua posizione nella classifica finale, l’ha presa così male da non presentarsi nemmeno alle prove il giorno dopo, altro motivo di dibattito nello show. Non mancano inoltre lacrime con Matilde Brandi e il buon gesto di Veronica Maya e Valeria Marini. Ecco cosa è successo durante la puntata del 29 marzo 2025 di Ne vedremo delle belle.

Ne vedremo delle belle, puntata 29 marzo 2025: cosa è successo

La puntata di apre con un video messaggio registrato da Carlo Conti e mandato in onda prima di dare la linea allo studio. In esso, il conduttore si dice vicino alle popolazioni dell’Asia colpite dal "terribile terremoto": "Cerchiamo di essere solidali, di fare qualcosa per aiutare concretamente queste popolazioni". Prima di iniziare la gara, Carlo Conti presenta tutte e 10 le showgirl che subito si punzecchiano sull’età (ancora?) dopo un momento di leggerezza dovuto al vestito indossato da Pamela Prati, un po’ troppo trasparente per non essere notato, e infatti Conti commenta: "Ti sei messa una cosina…", e la Venier aggiunge: "Alla tua età, che fisico pazzesco! Tanto sanno tutti quanti anni hai…". "Ma io lo dico con orgoglio: ho 66 anni" ribatte la showgirl vincitrice della puntata di sabato scorso. L’attenzione passa sull’ospitata a Domenica In delle 10 primedonne, durante cui ognuna cercava di prendersi il proprio spazio davanti alla telecamera, soprattutto Valeria Marini, stroncata da tutte le colleghe per aver iniziato a cantare il pezzo provato con le sue colleghe da sola, quando – a detta di Angela Melillo – avrebbe dovuto rifiutare gentilmente l’invito di ‘zia Mara’ per provare a intonarla tutte assieme. Infatti, lo ricordiamo, in quella occasione è stata lei a cominciare l’esibizione e solo in seguito le altre showgirl si sono aggiunte. La Venier, pensando all’ospitata, dichiara: "Praticamente mi hanno spintonata". Veronica Maya dice la frase più vera e intelligente: "Era diventata una gara a chi stava di più davanti all’inquadratura. Secondo me, siamo state ridicole".

Ma la fase di dibattito mica finisce qua, perché quando Valeria Marini deve scegliere chi sfidare nella prova di ‘Canto con ostacolo’ punta su Pamela Prati, una decisione che mette in luce la sua voglia di rivalsa dopo la sconfitta nella scorsa puntata. Chi è più diva? Di certo c’è che la Prati è molto più intonata della Marini, anche se nessuna delle due eccelle nel corso della gara. Ma prima della loro esibizione assistiamo a un momento ancora più interessante da ricordare, ovvero Valeria Marini che apre il suo cuore al pubblico dichiarando di aver passato mesi molto difficili, tanto da aver pensato di mollare tutto, e ammettendo di essere un po’ "infantile" alle volte. "Quando mi rendo conto che potevo fare meglio, esagero, drammatizzo, con reazioni quasi infantili. Da una parte questo mio lato fanciullesco è la mia salvezza, un po’ infantile lo sono. Anche l’idea di rimettermi in gioco e ballare non è facile" dice la Marini. Se non altro la showgirl ‘stellare’ ammette di avere degli atteggiamenti un po’ immaturi per quel lato ‘fanciullesco’ che definisce ‘la mia salvezza’, anche se Pamela Prati non lascia passare un suo comportamento poco corretto nei suoi confronti di cui si è accorta solo dopo aver rivisto l’ultima puntata: la Marini prima si è lamentata della sua posizione in classifica e poi si è messa davanti a lei, che era al centro dello studio per festeggiare la vittoria, e a Carlo Conti, oscurandoli. "Io non te lo avrei mai fatto" dice Pamela a Valeria nel video di presentazione del blocco. E per noi ha ragione Laura Freddi: "Un po’ di gelosia nei confronti della Prati c’è".

Non solo la rivalità tra Valeria Marini e Pamela Prati. Durante la puntata del 29 marzo di Ne vedremo delle belle, Veronica Maya si dimostra coraggiosa sfidando Matilde Brandi nella prova di ‘Musical’, perché poteva scegliere una concorrente meno talentuosa in tale disciplina e invece ha deciso di non mettere in difficoltà altre colleghe. Valeria Marini, nonostante punti l’attenzione sulla sua correttezza nella gara di ‘Canto con ostacoli’ – ha evitato di competere con Carmen Russo perché sa che nel canto non è forte, come dimostrato sabato scorso -, risulta poco credibile: siamo sicuri che non abbia scelto la Prati per una sua personale rivincita? Ce lo chiediamo visto che il giorno dopo la vittoria di Pamela, Valeria non solo non si è presentata alle prove, ma è anche uscita dalla chat di gruppo delle showgirl del programma. La Marini motiva così il suo comportamento inaspettato e, a nostro avviso, discutibile: "Non sono andata alle prove perché avevo un’emicrania lancinante. Stavo male tanto da non riuscire a parlare, ho pure il certificato. Ad un certo punto ho dato via il telefono e ho dormito". La Venier però la incalza, sottolineando che ‘uscire dal gruppo è diverso’, e lei spiega: "Sono uscita dal gruppo perché sentivo il suono dei messaggi in continuazione". Frank Matano finalmente interviene (bisogna dire che tra i giudici è il meno attivo, ma siamo solo alla seconda puntata…): "Esiste la vibrazione", e Marini risponde: "Vibrava uguale, era la stessa cosa. Ci sono rimasta male perché non ero riuscita a rimettermi l’abito a cui tenevo e poi per il montaggio delle prove, non mi era piaciuto. Non c’entra la vittoria di Pamela".

La serata si chiude con altri due momenti abbastanza imprevedibili, ed entrambi si verificano nel momento in cui le 10 showgirl sono chiamate a convincere i tre giudici a dargli i 5 punti in più di vantaggio. Matilde Brandi, infatti, scoppia a piangere dall’emozione durante il suo intervento per la presenza in studio delle due figlie, le ‘Brandine’, in quanto "non sono mai venute a vedermi e ora sono qua, mi sento particolarmente emozionata, scusate". Insomma, il suo tempo, 30 secondi di discorso, lo passa in lacrime e Carlo Conti è costretto a dirle che il tempo è scaduto, ma Mara Venier dice: "Ma ha già finito? Così non è giusto, questa era una sua considerazione sulle sue bambine". Così il conduttore le dà una seconda chance, con la concorrente che poi chiude l’intervento dicendo "scusate, sono un disastro". Subito dopo, quando è il turno di Patrizia Pellegrino, Mara Venier, sapendo che i suoi punti in classifica sono pari a zero e dicendosi dispiaciuta per questo, le dice che se canta nuovamente il pezzo di Mina intonato male nella sfida contro Lorenza Mario, le dà i suoi 5 punti. Ovviamente la Pellegrino non perde tempo e si esibisce sul palco, ma dopo si lascia andare a un abbraccio per la conduttrice un po’ troppo ‘sopra le righe’ e infatti commenta: "Patrizia, è troppo così". La Pellegrino le dà ragione: "Mi devi fare uno stage di comportamento", ma la Venier, vera e umile come non mai, risponde: "Io sono l’ultima che può farlo, però contieniti".

La classifica delle puntata e la classifica generale

Ecco la classifica della puntata del 29 marzo 2025 di Ne vedremo delle belle:

Lorenza Mario: 23 punti

Matilde Brandi e Carmen Russo: 22 punti

Pamela Prati: 16 punti

Laura Freddi: 14 punti

Valeria Marini: 12 punti

Angela Melillo: 9 punti

Veronica Maya: 6 punti

Patrizia Pellegrino: 5 punti

Adriana Volpe: 1 punto

La classifica generale:

Pamela Prati: 40 punti

Lorenza Mario: 35 punti

Laura Freddi e Matilde Brandi: 33 punti

Carmen Russo: 31 punti

Valeria Marini: 22 punti

Adriana Volpe: 20 punti

Veronica Maya: 19 punti

Angela Melillo: 18 punti

Patrizia Pellegrino: 9 punti

