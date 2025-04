Ne vedremo delle belle, due super ospiti e bigliettini anonimi per pizzicare le soubrette: cosa vedremo stasera Le 10 showgirl in gara dovranno confrontarsi con la comicità di Nino Frassica e la voce di Serena Brancale: tutte le anticipazioni.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

La sfida delle 10 showgirl di Ne vedremo delle belle riparte. Questa sera, sabato 5 aprile 2025, la terza puntata dell’inedito talent condotto e ideato da Carlo Conti va in scena su Rai 1, con tanti nuove gare entusiasmanti e colpi di scena. Nello scorso appuntamento, Lorenza Mario ha conquistato il punteggio più alto con un’interpretazione straordinaria di uno dei brani più celebri di Mina mentre per ora, a dominare la classifica generale, è sempre Pamela Prati. Ma la gara è ancora tutta da giocare: il percorso è a metà e il nome della vincitrice verrà svelato solo alla fine. Le dieci protagoniste Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe – dopo una settimana passata in sala prove – tornano sul palco per affrontarsi in diverse prove tra ballo, canto, musical e l’intervista, con l’aggiunta di una sfida a sorpresa. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di stasera.

Ne vedremo delle belle, anticipazioni e ospiti terza puntata (5 aprile)

Mentre Pamela Prati continua a dominare la classifica generale, la gara di Ne vedremo delle belle va avanti. Questa sera, le 10 showgirl protagoniste del talent si sfideranno ancora una volta a colpi di danza e musica, ma soprattutto alla presenza di due nuovi ospiti: Nino Frassica e Serena Brancale. Sarà proprio con loro che le soubrette dovranno affrontare una nuova challenge: "Una delle prove questa settimana non sarà l’intervista ma dovranno dimostrare quanto sono brave ad essere spalla di un fuoriclasse della comicità come Nino Frassica", raccontava Carlo Conti a La Vita in Diretta.

Per quanto riguarda invece la voce di Anema e Core, si esibirà in studio e le concorrenti dovranno replicare la sua performance. Tra le novità della serata, infine, la presenza di un’urna dove la showgirl hanno scritto, in totale anonimato, quello che pensano delle colleghe, con la speranza che salti fuori qualche piccolo rivalità per alzare l’hype dello show: "Sono calmissime, le loro preoccupazioni sono soltanto far bene le esibizioni. Tra loro c’è un clima meraviglioso, non è scattato questo leggero chiacchiericcio che ci doveva essere", ha detto sempre Conti , aggiungendo:

Vediamo se questa settimana qualcosa accade. Ho messo anche nella sala delle prove un’urna con le lettere anonime per vedere se scrivono in segreto qualcosa l’una contro l’altra. In queste lettere anonime, qualcosa contro Valeria c’è. Molte si lamentano che arriva ogni tanto in ritardo. Vediamo se scatterà qualche molla e se avranno voglia di dirglielo in faccia.

Infine, a giudicare le loro sfide ci saranno, ancora una volta, due giurie. La Supergiuria, formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, e quella composta dalle protagoniste non impegnate nelle singole sfide.

Dove e quando vedere il talent di Carlo Conti

Ne vedremo delle belle va in onda questa sera su Rai 1 a partire dalle 21.30. Il talent show, inoltre, è anche disponibile sul sito e la app di RaiPlay, on demand e in streaming.

