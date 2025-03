Mara Venier, trasloco per amore di Nicola: “Mio marito ha bisogno di me, vado a Milano” La conduttrice prende una decisione difficile: lascia Roma e trasloca a Milano per stare accanto al marito Nicola Carraro che vive un momento difficile.

Mara Venier è uno dei volti più amati della televisione italiana, un punto di riferimento per il pubblico che la segue con affetto da anni. Oggi, però, si trova di fronte a una scelta che segna un nuovo capitolo della sua esistenza: lasciare Roma per trasferirsi a Milano. Una decisione che non riguarda solo la carriera, ma soprattutto l’amore e la famiglia.

Un nuovo capitolo per Mara Venier: il trasloco

Mara Venier ha annunciato il suo trasferimento a Milano, una decisione presa per stare più vicino al marito Nicola Carraro, che negli ultimi tempi sta affrontando problemi di salute. Dopo tanti anni trascorsi a Roma, la conduttrice ha deciso di cambiare città per amore, senza però mettere da parte la carriera televisiva. "Io adoro Roma, ma 25 anni fa è stato Nicola a seguirmi, trasferendosi in una città dove non aveva amici, rompendosi le scatole per ore nel camerino quando lavoravo. Oggi è giusto che sia io a seguire lui: Milano, da qui in avanti, sarà la nostra casa", ha raccontato in un’intervista a Oggi.

I problemi di salute di Nicola Carraro, marito di Mara Venier

Mara Venier e Nicola Carraro hanno un legame profondo, che dura da più di vent’anni. La loro storia d’amore è iniziata il 19 settembre 2000, una data che la conduttrice non dimenticherà mai. "Il giorno in cui ci siamo conosciuti? Non posso dimenticarlo, perché è una data per me significativa: il 19 settembre del 2000. Nello stesso giorno di dieci anni prima avevo perso il figlio che portavo in grembo da Renzo Arbore. Aver conosciuto Nicola esattamente dieci anni dopo mi fa pensare che lassù c’è qualcuno che ti toglie e che ti dà".

Negli ultimi mesi, il marito della conduttrice ha avuto bisogno di cure più attente a causa di problemi polmonari e di un’ernia del disco che lo costringe all’uso della sedia a rotelle. Una situazione difficile che ha spinto la conduttrice a piangere in diretta tv domenica scorsa durante la puntata di Domenica In. Mara ha deciso di trasferirsi nel capoluogo lombardo, dove Carraro può ricevere le migliori cure e stare vicino alla sua famiglia.

La nuova routine tra Milano e Roma

Anche se Milano diventerà la sua casa fissa, Mara Venier continuerà a lavorare a Roma, dividendosi tra la vita privata e quella professionale. "Lunedì, martedì e mercoledì sono di Nicola. Gli altri giorni saranno per Carlo Conti e la sua nuova trasmissione Ne vedremo delle belle e per Domenica In", ha spiegato. Questa nuova organizzazione della sua vita le permetterà di restare accanto al marito senza rinunciare alla televisione, che continua a essere una grande passione per lei.

Un amore che supera ogni ostacolo

Dopo tanti anni di carriera e successi televisivi, Mara Venier ha scelto di mettere al primo posto l’amore, dimostrando ancora una volta quanto sia profondo il legame con Nicola Carraro. Il trasferimento a Milano rappresenta un nuovo inizio per la coppia, che continua a dimostrare come la complicità e il supporto reciproco siano fondamentali per affrontare le difficoltà della vita. "Nicola è l’uomo della mia vita. Non potrei mai lasciarlo solo in un momento così importante", ha dichiarato la conduttrice, confermando ancora una volta la forza del loro amore.

