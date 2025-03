Ne vedremo delle belle: Valeria Marini contro tutte, nuove polemiche e due ospiti da urlo. Cosa vedremo stasera La sfida delle 10 soubrette continua stasera - 29 marzo 2025 - su Rai 1: in studio anche Maurizio Battista e i Coma_Cose. Ecco le anticipazioni della seconda puntata.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo il debutto della scorsa settimana, la sfida di Ne vedremo delle belle continua. Questa sera, sabato 29 marzo 2025, su Rai 1 va in onda la seconda puntata del talent che vede in gara 10 showgirl che hanno lasciato il segno sul piccolo schermo in questi anni. Capitanate da Carlo Conti le soubrette in gara dopo un’intensa settimana di preparazione, e saliranno di nuovo sul palco pronte a regalare una serata all’insegna di grandi risate e puro intrattenimento. Le 10 indiscusse protagoniste sono Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, tutte agguerritissime per mettersi alla prova nelle 5 sfide di stasera. Vediamo insieme cosa accadrà in questa puntata e chi saranno gli ospiti.

Ne vedremo delle belle, anticipazioni e ospiti seconda puntata (29 marzo)

Dopo la puntata d’esordio, che ha visto la vittoria di Pamela Prati, questa sera riparte Ne vedremo delle belle. Il nuovo talent show di Carlo Conti, la scorsa settimana ha registrato il 17,6% di share, una dato alto ma non abbastanza per superare il 27,9% ottenuto dal Serale di Amici. A tenere banco, nel corso della settimana, sono state le polemiche post debutto, con Valeria Marini in pochi giorni è già finita al centro della scena tra polemiche e litigate con le altre dive (da Pamela Prati a Patrizia Pellegrino). Nella puntata di oggi, ritroveremo ovviamente le 10 showgirl in sfida, dopo che per tutta la settimana si sono preparare in sala prove ad affrontare le 5 gare previste: canto, ballo, musical, intervista e un’inedita ‘sfida a sorpresa‘ sono appunto le discipline in cui dovranno confrontarsi le concorrenti vip. Potrebbe esserci anche qualche aggiustamento nel format dopo la puntata ‘zero’ della scorsa settimana. Secondo voci di corridoio, Conti e il suo team starebbero valutando unamaggiore durata delle puntate e interventi per rendere il programma più dinamico e in grado di reggere la concorrenza di Amici. Ad allietare ancora di più la serata ci saranno due ospiti d’eccezione: Maurizio Battista, protagonista del film in uscita ‘Tu Quoque‘, e i Coma_Cose, reduci dal successo di Sanremo con il brano ‘Cuoricini‘. Infine, a giudicare le loro performance ci saranno, ancora una volta, due giurie. La Supergiuria, formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, e quella composta dalle protagoniste non impegnate nelle singole sfide.

Dove e quando vedere il talent di Carlo Conti

Ne vedremo delle belle va in onda questa sera su Rai 1 a partire dalle 21.30. Il talent show, inoltre, è anche disponibile sul sito e la app di RaiPlay, on demand e in streaming.

