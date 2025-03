Ne Vedremo delle Belle, ‘sparita’ una concorrente: caos e polemiche Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, l’opinionista Giovanni Ciacci ha svelato un retroscena sullo show di Carlo Conti: cosa sta succedendo

Continua il clima di tensione dietro le quinte de La Volta Buona. Tra voci più o meno confermate, infatti, sembra che le tra le concorrenti del nuovo show di Carlo Conti si stia facendo sentire una certa rivalità anche dopo l’atteso debutto in prima serata dello scorso sabato. Stando a un retroscena lanciato oggi da Giovanni Ciacci a La Volta Buona di Caterina Balivo, inoltre, una concorrente sarebbe "sparita" e non si starebbe presentando alle prove. Di chi si tratta? Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Ne Vedremo delle Belle, una showgirl assente: "Non si presenta alle prove"

Lo scorso sabato Carlo Conti ha debuttato al timone di Ne Vedremo delle Belle, il nuovo talent show della prima serata di Rai 1 chiamato a battagliare contro il Serale di Amici di Maria De Filippi. In un cast stellare e tutto al femminile (Adriana Volpe, Angela Melillo, Carmen Russo, Laura Freddi, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini e Veronica Maya), però, non mancherebbero vecchie ruggini e nuove rivalità tra le showgirl in gara.

"C’è competizione, eccome se c’è! La faida parte dai tempi de Il Bagaglino!" ha commentato Giovanni Ciacci, ospite di Caterina Balivo oggi lunedì 24 maggio 2025 a La Volta Buona, nel daytime pomeridiano di Rai 1. L’opinionista ha infatti della prima puntata di Ne Vedremo delle Belle insieme a una concorrente, Angela Melillo, ospite in studio. Ciacci ha anche lanciato un retroscena clamoroso. "Qualcuna non si sta presentando alle prove" ha svelato l’opinionista, che è però non si è voluto sbottonare nonostante le insistenze dei più curiosi: "Si dice il peccato, ma non il peccatore". Dopo le presunte tensioni dietro le quinte prima dell’esordio (in tanti parlavano di una situazione di "tutte contro Adriana Volpe", accusata di eccessiva competitività), dunque, a Ne Vedremo delle Belle non sono certi finiti i problemi. Di chi si tratta? Chi non si starebbe presentando alle prove dello show di Carlo Conti?

La rivalità tra Valeria Marini e Pamela Prati

Sebbene non sia nota l’identità della concorrente assente alle ultime prove di Ne Vedremo delle Belle, è facilmente intuibile che dietro le quinte del nuovo show di Carlo Conti non manchino le tensioni. Anche in puntata, peraltro, alcune vecchie ruggini si sono fatte sentire, a partire dalla polemica sulla rivalità tra Pamela Prati e Valeria Marini. Quest’ultima si è infatti arrabbiata con la produzione del programma per avere tagliato alcuni suoi interventi: "C’erano dei montaggi che facevano sembrare che io avessi parlato male di Pamela e Patrizia, ma non è vero! Io non parlo mai male di nessuna, è la verità! La diatriba con Pamela è una favola, lei era gelosa di me perché ero entrata in quella famiglia de Il Bagaglino". La showgirl si è anche lamentata della classifica finale (in cui peraltro Pamela Prati si è posizionata prima) ed è stata accusata da Angela Melillo e Matilde Brandi sulla questione dei montaggi.

