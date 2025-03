Mara Venier parte dopo il pianto a Domenica In: "Con l’amore mio", il viaggio col marito Nicola I problemi di salute del produttore continuano a preoccupare la conduttrice, e ora la coppia è partita per Abano Terme per qualche giorno di relax insieme.

Le lacrime di Mara Venier a Domenica In hanno commosso tutti. La conduttrice, nella puntata di ieri, si è lasciata andare a un momento di fragilità pensando a suo marito, Nicola Carraro, che da qualche mese sta affrontando dei problemi di salute. Durante l’intervista a Sandro Giacobbe, costretto in sedia a rotelle per una probabile frattura del bacino, Mara ha inevitabilmente pensato all’amore della sua vita: "Mandiamo un grande abbraccio anche a Nicola", ha detto il cantautore. Poi le parole di conforto, mentre Venier si abbandonava al pianoto: "Devi essere forte Mara, io so come stai".

Carraro, dopo una patologia polmonare che lo aveva colpito, ha dovuto affrontare anche una dolorosa ernia al disco che lo ha costretto in questi ultimi giorni all’uso della sedia a rotelle, per il forte dolore. Da mesi il produttore cinematografico si è trasferito a Milano per seguire un percorso di fisioterapia, e ora anche Mara Venier lo ha raggiunto in pianta stabile per stargli vicino, dopo un lungo periodo in cui ha fatto la spola tra Roma e la metropoli lombarda. "Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni. Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio", raccontava Carraro sui social per tranquillizzare i suoi follower.

Mara Venier, la dolcissima dedica al marito Nicola Carraro: "Con l’amore mio"

Devono essere stati mesi difficili per Mara Venier e Nicola Carraro. I problemi di salute del produttore cinematografico hanno preoccupato tutta la famiglia e i fan della coppia, e la conduttrice di Domenica In, ha spesso rivolto parole di affetto verso il marito, anche dagli studi di Rai 1, dove ieri si è lasciata andare alle lacrime, pensando proprio a lui. A meno di 24 ore da quel momento di commozione, i due si sono mostrati sui social insieme, direzione Abano Terme. "Ieri dopo Domenica In, trenino… Milano", ha detto Mara facendo capire che dopo la messa in onda del programma è subito tornata a Milano per raggiungere il consorte. "Ora con l’amore mio", ha concluso sorridente inquadrando Carraro nella storia pubblicata su Instagram.

