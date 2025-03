Ne vedremo delle belle, le pagelle: Venier meglio che a Domenica In (8), De Sica punta sulla volgarità (3), flop delle dive (3) Nella puntata del 22 marzo, Venier si diverte ma dice le cose come stanno, mentre Carlo Conti finalmente si lascia un po' andare e la Prati vince: le pagelle

Nella prima puntata di Ne vedremo delle belle, condotta da Carlo Conti su Rai Uno sabato 22 marzo 2025 e che vede in giuria Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, accade veramente di tutto con 10 primedonne pronte a sfidarsi in prove come il canto, il ballo, il musical, l’intervista e la photo story. Le protagoniste dello show sono Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. Tra gli ospiti non mancano Massimo Ceccherini, protagonista dell’intervista di Adriana Volpe e Patrizia Pellegrino (con la quale l’attore ammette che farebbe una scena hot), e Noemi, che promuove il suo prossimo tour e canta il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo, condotto proprio da Carlo Conti. A vincere la serata è Pamela Prati con ben 24 punti, ma vediamo le nostre personalissime pagelle della puntata del 22 marzo di Ne vedremo delle belle.

Ne vedremo delle belle, puntata 22 marzo 2025: le pagelle

Carmen Russo ci prova sempre, voto 8: non sa cantare ma almeno ci prova, pur consapevole che la prova di canto non è quella giusta per lei. Di certo c’è anche che la decisione di sfidare proprio Laura Freddi, che in passato ha dimostrato di saperci fare con il canto, non la aiuta minimamente, ma noi la promuoviamo perché, tra tutte le concorrenti, è la showgirl che più si mette alla prova in questa prima serata, cantando anche a cappella la canzone Pelle Diamante di Marcella Bella su richiesta di Mara Venier che non aveva sentito in maniera distinta le due voci. Insomma, la grinta e la voglia di non tirarsi indietro e provare a superare i propri limiti non le mancano, al massimo a mancarle è un po’ di strategia, ma se continua così, arriverà presto anche a quella.

Mara Venier accende la miccia, voto 8: sorvoliamo sul fatto che sia scoppiata a ridere davanti a Carmen Russo sentendola cantare, un comportamento poco elegante e rispettoso nei confronti di un’artista che ce la sta mettendo tutta per vincere la sfida, nonostante il risultato non sia dei migliori. Oggi però vogliamo concentrarci sulla conduttrice di Domenica In in veste di giudice, colei che si accorge di tutto, reagisce in maniera spontanea e non lascia passare nulla, come le mutande di Valeria Marini che, in effetti, si intravedono sotto la sua gonna mentre balla la bachata nella prova contro Veronica Maya. Un altro momento da ricordare è quando la Venier chiede a Carmen Russo e Laura Freddi di cantare nuovamente "Pelle Diamante" per sentire bene le loro voci e poi, a muso duro, dice alla ballerina come stanno le cose: "Non ti dovevano fare cantare". È vero che magari i modi sono un po’ troppo diretti, però, in uno show dove il buonismo la fa da padrone, almeno una persona che dice la verità ci vuole. Mara Venier si mostra in tutte le sue sfumature e questo ci piace.

Carlo Conti sorride, voto 7: mentre a Sanremo lo abbiamo visto un po’ ingessato e con lo sguardo sempre fisso sull’orologio, nel programma Ne vedremo delle belle troviamo (finalmente) il conduttore sorridere e divertirsi con i suoi ospiti, lasciando a tutti il giusto spazio per esporre i propri pensieri e difendersi quando lo desiderano (Valeria Marini a inizio puntata), pur finendo a un orario insolito: le 23:30, un pelino troppo presto per godersi appieno lo spettacolo. Se è vero che le ore sono volate, è anche vero tutto si svolge così velocemente che non c’è nemmeno il tempo di respirare tra una performance e l’altra, tra una battuta e l’altra. Bravo Conti che sta provando a uscire dalla zona di comfort, anche se la strada è ancora lunga.

Patrizia Pellegrino tra spontaneità ed esagerazioni, voto 5: ci piace tantissimo la sua spontaneità, ma anche la leggerezza con cui si mette in gioco e la solarità con cui affronta la prova dell’intervista con Adriana Volpe (bravissima nel ruolo), ma le domande preparate per la sfida lasciano a desiderare per quanto banali e mal poste, così come il gesto di saltare addosso a Massimo Ceccherini quando le dice che farebbe una scenetta hot su Rai Uno con lei. Un vero peccato, perché il suo atteggiamento positivo è talmente coinvolgente che potrebbe regalare molto di più allo show e suoi suoi telespettatori.

Pamela Prati una diva con l’inglese maccheronico, voto 6: a nostro avviso, la vincitrice della prima puntata di Ne vedremo delle belle, Pamela Prati, si muove molto bene durante la prova musical ma sul lip-sync ancora deve lavorare, così come sull’inglese visto che sul gobbo le parole del testo delle canzoni degli ABBA (il musical è Mamma mia!) sono scritte come si pronunciano. Ma in realtà non è questo il problema, perché, alla fine, lo spettacolo non manca. A mancare, oltre a una buona strategia di base, è la voglia di esporsi, il che la rende meno credibile. Lo pensiamo perché nel momento in cui Valeria Marini si difende dalla clip in cui parla della presunta gelosia di Pamela Prati nei suoi confronti, quest’ultima sembra voler intervenire perché in disaccordo con le parole della showgirl ‘stellare’ (lo si vede dall’espressione e lo si capisce anche dalla frase "Lei ha paura di me"), ma poi, dopo l’esibizione della Marini, ha solo parole belle per lei e finisce pure per votarla. La sensazione è che si voglia mantenere a tutti i costi un clima disteso, ma l’ingrediente base di questo show, trattandosi di una serie di sfide, è proprio la competizione, che per ora non si vede affatto.

Matilde Brandi fa una ‘piccola’ gaffe, voto 4: sicuramente non dipende dall’emozione (come sostiene Mara Venier) lo scivolone di Matilde Brandi durante la prova photo story. Pensiamo invece che l’uomo con la bandiera italiana e la camicia rossa nella fotografia che Conti mostra in studio non le dica assolutamente nulla, perché è difficile credere che qualcuno possa confondere Giuseppe Garibaldi con Giuseppe Verdi, in particolare modo guardando quella precisa immagine. Non le diamo un voto più basso solo perché quando parla delle sue due gemelle, le figlie, è così dolce e amorevole che commuove, ma un ripassino di storia andrebbe fatto, anche visto che sull’argomento dimostra in diretta di saperne molto poco.

Christian De Sica fa sempre battute volgari, voto 3: non c’è molto da dire, perché chi ha visto il programma sa bene cosa intendiamo. Basti pensare alla battuta sul 2 di picche datogli da Veronica Maya e alla speranza che, dando il voto a Valeria Marini dopo la loro sfida di danza, la ballerina cambi idea e gli dia una chance. Lo abbiamo già detto in passato, ma ribadiamo il nostro pensiero volentieri: per far ridere il pubblico non serve essere volgari o puntare sempre su battute a sfondo sessuale o relative a tale sfera: un esempio è la frase sul giro coscia della Marini, con la Venier che gli dice ‘ti prego’ per quanto pessima, e la precedente richiesta di rivedere il movimento della sua gonna quando la Venier dice di averle visto le mutande perché la "alzava davanti e non ai lati". Tra gli esempi, citiamo pure il momento in cui la Venier e De Sica ridono in quanto l’attore romano capisce "Chiav*mi" al posto di "Chiamami". Sembra di essere tornati all’asilo: si ride ancora per battute che di divertente non hanno più nulla e che in realtà sono molte sciocche. Che poi anche raccontare l’aneddoto su Liza Minnelli per la centesima volta, mettendo in risalto il fatto che lei bevesse tanto, è di cattivo gusto: che bisogno c’è di infierire ancora?

Valeria Marini si arrampica sugli specchi, voto 3: prima lancia il sasso dicendo che Pamela Prati è ossessionata da lei e gelosissima dai tempi del Salone Margherita, e poi parla di "tagli nel montaggio" che non mettono in luce la sua parte buona per evitare di entrare subito in guerra con la collega che forse tutti i torti non li ha nel dire "Ha paura di me". Non solo appare come una persona che pensa di essere al centro dei pensieri altrui, ma non ha nemmeno il coraggio di prendere una posizione netta.

