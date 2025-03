Carlo Conti, ecco la ricetta anti-De Filippi: dive, backstage e un pizzico di ‘veleno’. Come sarà Ne vedremo delle Belle Il conduttore è pronto a debuttare questo sabato, su Rai 1, con lo show che sfiderà il Serale di Amici. Tra vip, commenti 'pepati' e tanto spazio al dietro le quinte.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Manca poco al debutto di Ne vedremo delle belle, nuovo show ideato e condotto da Carlo Conti. Il programma andrà in onda il sabato sera, su Rai 1, e sfiderà direttamente il temutissimo Serale di Amici. Conti contro Maria De Filippi, dunque, con il primo che ha già in mente la ricetta perfetta per mettere in difficoltà la collega negli ascolti. Tante sfide tra super vip, per iniziare, tra cui figurano Valeria Marini, Pamela Prati, Laura Freddi e Carmen Russo. E poi giudizi, pesanti, elargiti non solo dalla giura ma anche dalle stesse partecipanti. Per non parlare dell’ampio spazio che – stando alle indiscrezioni riportate da DavideMaggio.it – verrà dato a quello che accade dietro le quinte dello show. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Carlo Conti, la ricetta anti-De Filippi a Ne vedremo delle Belle

Ne vedremo delle belle, in tutti i sensi. Perché il nuovo game show di Carlo Conti debutterà su Rai 1 sabato prossimo, 22 marzo, in diretta competizione con il Serale di Amici. E per provare a strappare punti di share alla concorrenza, il conduttore sembra già pronto a puntare forte sul suo cast di super vip. Le concorrenti sono tutte veterane della tv, ovvero Valeria Marini, Pamela Prati, Matilde Brandi, Veronica Maya, Laura Freddi, Lorenza Mario, Angela Melillo, Adriana Volpe, Patrizia Pellegrino e Carmen Russo.

Tutte agguerrite e pronte, come riporta il sito DavideMaggio.it, ad affrontare le cinque sfide previste dal programma di Conti. Dovranno infatti superare prove di canto, ballo, musical, e poi interviste e sfide a sorpresa. Altro dettaglio, non da poco, è che le ex showgirl saranno giudicate doppiamente. "In ogni sfida si scontreranno due concorrenti", ha spiegato Carlo Conti, "ele sfide verranno poi giudicate non soltanto dalla Super Giuria, ma anche dalle altre otto star rimanenti che non hanno disputato quella specifica gara". Litigi e battibecchi assicurati, dunque, che potrebbero dare il ‘colpo di grazia’ al Serale di Amici in onda su Canale 5.

Il ruolo del backstage nello show di Conti

Inoltre, sempre DavideMaggio.it sottolinea che a Ne vedremo delle belle, quest’anno, sarà dato ampio spazio a quello che succede dietro le quinte. Grazie a delle apposite clip video, infatti, gli spettatori potranno ‘sbirciare’ le showgirl impegnate a fare lezione, discutere tra loro oppure studiare tattiche per portare a casa la vittoria. Ogni showgirl sarà poi seguita da vicino da un coach, e le prove verranno giudicate dalla giuria composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Insomma, non resta che attendere con impazienza sabato 22 marzo. E allora vedremo se Carlo Conti riuscirà davvero a mettere nei guai la De Filippi.

