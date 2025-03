Carlo Conti svela il cast di 'Ne vedremo delle belle': 10 dive sul palco (e bocciate illustri), chi sono Il conduttore del Festival di Sanremo torna in Tv con uno show tutto nuovo in onda su Rai 1: è stato da poco svelato il cast formato da dieci showgirl.

Come quando annuncia i concorrenti a Tale e Quale Show così Carlo Conti ha svelato sui social chi farà parte del cast di Ne vedremo delle belle, il nuovo show di Rai 1 a cui parteciperanno dieci showgirl.

Ne vedremo delle belle, il cast completo dello show

Il nuovo show di Rai 1 vedrà il ritorno in TV di Carlo Conti sabato 22 marzo 2025 dopo lo straordinario successo del Festival di Sanremo. Il cast completo sarà formato da:

Quindi, rispetto a quelle annunciate precedentemente, qualcuna è stata esclusa e altre sono state sostituite. Infatti al posto di Carmen Di Pietro, Alba Parietti e Miriana Trevisan sono apparse Lorenza Mario, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya.

Il format del nuovo show di Carlo Conti

Il format del programma dovrebbe essere un mix tra Ora o mai più e Tale e Quale Show. Quindi lo scopo sarà quello di riportare in auge showgirl ormai sparite dalla circolazione che dovranno conquistare il pubblico a colpi di esibizioni. Inoltre i dieci personaggi famosi dovranno essere giudicati da una giuria di qualità, tra i primi nomi a formare quest’ultima sono trapelati quelli di Mara Venier e Christian De Sica. Tutti i nomi però non sono ancora stati ufficializzati. Ogni settimana le showgirl proveranno per dar vita poi ogni sabato in prima serata su Rai 1 a una performance di volta in volta diversa. Carlo Conti ha dichiarato a proposito di questo suo nuovo programma: "Ne Vedremo Delle Belle è la dimostrazione di quanto ancora una serie di soubrette straordinarie siano in piena forma e in piena attività e magari non devono trovarsi solo a fare Tale e Quale e il Grande Fratello, ma hanno anche un loro show a disposizione. Io l’ho definito show-talent perché prima è show, poi è talent". Il nuovo show della Tv di Stato andrà a scontrarsi con una concorrenza spietata, infatti dovrà battere la ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi che sarà in onda per la fase Serale del talent show.

Quando inizia Ne vedremo delle belle su Rai 1

La nuova trasmissione comincerà sabato 22 marzo 2025 alle 21:30 su Rai 1. Inoltre ci sarà la possibilità di vedere le puntate anche attraverso la piattaforma RaiPlay, in streaming, sia on demand che in diretta. Ne vedremo delle belle sarà di sicuro un programma da non perdere guidato da Carlo Conti.

