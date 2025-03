Stefano De Martino: la dedica a Emma e la verità sul flirt (presunto) con Carmen Russo La showgirl ha rotto il silenzio sulle voci la accostavano al conduttore Rai. Mentre l'ex cantante di Amici ha sorpreso Stefano con una dedica dolcissima. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Tutti vogliono De Martino. Non solo in Rai – che se lo tiene stretto dopo una stagione da urlo ad Affari Tuoi – ma anche sui rotocalchi e compagnia bella. I fan impazziscono per il conduttore, e si torna a parlare parecchio del (presunto) flirt che sarebbe nato tra l’ex di Belen e la showgirl Carmen Russo. Lei adesso sembra smentire le voci, alla vigilia della sua partecipazione al nuovo programma Rai 1 Ne vedremo delle belle. Mentre una vera e propria ex fiamma del ballerino, Emma Marrone, ha appena sorpreso Stefano con una dedica dolcissima nella sua Napoli. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Stefano De Martino, la verità di Carmen Russo sul flirt

Finalmente emerge la verità, o così sembra, sul presunto flirt che avrebbe unito tempo fa Stefano De Martino e Carmen Russo. Il tema era venuto a galla nel corso del Grande Fratello, quando la crisi ‘mistica’ di Enzo Paolo Turchi (marito della Russo), aveva spinto il conduttore Signorini a sottolineare certe voci di corridoio. Ma adesso a parlare è proprio la showgirl, tra poco impegnata su Rai 1 con Ne vedremo delle belle.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"È una bufala", ha detto Carmen in un’intervista a La Stampa. Quindi niente liaison con De Martino, mentre l’amore e la stima per il marito restano fortissimi. "Enzo è un marito e un artista dal cuore enorme", ha aggiunto, "ha messo in secondo piano i suoi sogni e il suo talento per dedicarsi anima e corpo al nostro comune progetto. Anche se ho fatto più di 20 film, il mio grande sogno è sempre stata la tv: puntavo al varietà, alle sigle tv, allo show. Come tutte le mie coetanee, volevo emulare Raffaella Carrà".

La dedica di Emma Marrone a De Martino

Intanto ieri sera, dopo la registrazione dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile (che andrà in onda l’8 aprile prossimo), De Martino ed Emma Marrone sono stati avvistati in una nota pizzeria di Napoli, accompagnati dal resto del cast del programma. Emma era l’ospite speciale di puntata, e per celebrare l’evento ha deciso di dedicare a Stefano, suo ex storico, "Tu sì ‘na cosa grande" di Domenico Modugno. La stessa canzone che l’ex Amici aveva dedicato al ballerino ben 15 anni fa, quando stavano insieme.

E sorprende che sia stato proprio Stefano, via social, a condividere con i fan il video di Emma durante la sua esibizione improvvisata. Un dettaglio, questo, che ha subito acceso la fantasia degli appassionati. Perché c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma tra i due. Nonostante entrambi, più di una volta, si siano dichiarati semplicemente buoni amici.

Potrebbe interessarti anche