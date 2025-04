‘Ne Vedremo delle belle’, finale senza brio: Conti getta la spugna, sfide speciali per le dive. Cosa vedremo Capolinea per il talent sperimentale di Rai 1: stasera scopriremo chi tra le 10 showgirl in gara si porterà a casa la vittoria e il premio.

Niente battibecchi e share talmente basso da aver condannato Ne vedremo delle belle alla chiusura anticipata. Questa sera, sabato 12 aprile 2025, il talent sperimentale condotto e ideato da Carlo Conti, chiude i battenti e va in onda con la puntata del gran finale, inizialmente prevista per il sabato successivo alla Pasqua. Quattro appuntamenti invece di 5, quindi, per un programma che non ha ottenuto i risultati sperati negli ascolti: "In realtà dovevamo fare 5 puntate con la pausa del Sabato Santo, sera in sui su Rai1 non è il caso di fare del varietà. E siccome il programma non è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana", aveva spiegato Conti a LaPresse. "In Ne vedremo delle belle è mancato l’aspetto fondamentale – aveva poi aggiunto – che doveva essere il pepe tra le protagoniste, pepe che non c’è stato: la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco". Stasera, quindi, scopriremo chi tra Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe sarà la vincitrice assoluta.

Ne vedremo delle belle, anticipazioni puntata finale: 12 aprile 2025

Anche in questa ultima puntata di Ne vedremo delle belle, le 10 showgirl protagoniste della gara si cimenteranno in cinque diverse prove: canto, ballo, musical, intervista e una ‘sfida a sorpresa‘ tra due concorrenti. Per chiudere in bellezza, ci saranno anche due prove speciali, una delle quali vedrà le primedonne impegnate in 10 assoli, che varranno ciascuno 5 punti bonus da parte dei 3 giurati (per un totale di 15 potenziali punti). Stesso punteggio previsto anche per l’altra prova speciale, mentre nel corso della serata verranno svelati i risultati del sondaggio social.

A giudicare le protagoniste, anche in questa serata finale, ci saranno due giurie d’eccezione: la Super Giuria, formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, pronta a esprimere valutazioni senza sconti e, accanto a loro, quella composta dalle stesse star non coinvolte nelle prove in corso. Il Premio finale, infine, verrà devoluto a ‘Una Nessuna Centomila‘, la fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne di cui Fiorella Mannoia è Presidente Onoraria.

La classifica generale

Ecco la classifica generale al termina della terza puntata andata in onda sabato scorso e vinta da Angela Melillo:

Pamela Prati (54 punti) Lorenza Mario (51 punti) Carmen Russo (43 punti) Laura Freddi (42 punti) Matilde Brandi (41 punti) Angela Melillo (38 punti) Adriana Volpe (37 punti) Valeria Marini (32 punti) Patrizia Pellegrino (27 punti) Veronica Maya (25 punti)

Dove e quando vedere il talent di Carlo Conti

La finale di Ne vedremo delle belle va in onda questa sera su Rai 1 a partire dalle 21.30. Il talent show, inoltre, è anche disponibile sul sito e la app di RaiPlay, on demand e in streaming.

