Myrta Merlino ha i giorni contati a Pomeriggio Cinque. La conduttrice campana, infatti, continuerà a condurre il daytime pomeridiano di Canale 5 fino al prossimo giugno e al termine di questa 17esima edizione, ma potrebbe non tornare al timone del programma in autunno. Ormai da mesi (se non di più) si parla del possibile addio di Myrta al programma: con il finale di questa stagione la sua avventura potrebbe essere arrivata veramente al capolinea. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino al capolinea

Le voci – come detto – si rincorrono ormai da tantissimo tempo. Dopo due anni alla guida di Pomeriggio Cinque, l’esperienza di Myrta Merlino da protagonista del daytime di Canale 5 potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Del suo addio ha parlato recentemente anche Gabriele Parpiglia: il giornalista e autore tv ha anche fatto il nome della sua possibile erede, Greta Mauro. Ma cosa farà Myrta Merlino? La conduttrice campana è una delle ‘pupille’ di Pier Silvio Berlusconi in casa Mediaset, che ha sempre elogiato il taglio più giornalistico di Pomeriggio Cinque nonostante i risultati tutt’altro che esaltanti. Il suo futuro, dunque, non sarà lontano da Cologno.

Il futuro in Mediaset, cosa farà: il nuovo show (inatteso)

Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo su Dagospia, l’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque sarebbe cosa fatta. A metà giugno la conduttrice passerà presumibilmente il testimone a Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti e a partire dalla prossima stagione cambierà ‘casa’, ma non solo. Secondo Dandolo, infatti, Myrta Merlino si trasferirà su Rete 4, ma con un format completamente diverso. La giornalista campana sarebbe infatti in pole per un nuovo programma di cucina, una sorta di talk culinario in cui, tra ospiti e opinionisti, a tavola si spazierà tra vari argomenti a partire dalla politica.

Al momento, ovviamente, si tratta solo di rumor né confermati né smentiti. Per scoprire quale sarà effettivamente il futuro di Myrta Merlino bisognerà attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26. Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, tuttavia, si è detta sicura di questa esperienza del tutto inedita per la conduttrice: "Altro che informazione: Myrta Merlino prova a reinventarsi alla Clerici! Secondo voci di corridoio, la giornalista sarebbe in trattativa per condurre un inedito talk di cucina con ospiti vip che, tra un piatto e l’altro si racconteranno senza filtri".

