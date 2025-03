Myrta Merlino, allarme salute: “Ecco perché mi sono fermata”, la verità dopo le accuse La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha spiegato i motivi delle assenze dalla TV: ha dovuto prendersi delle pause dal lavoro per problemi di salute: ecco quali.

Aveva ricevuto tante accuse e lamentele da parte dei fan di Pomeriggio Cinque per non essere andata in onda a causa di ragioni personali o per aver preso delle ferie. Adesso Myrta Merlino, intervistata a proposito della sua salute dal giornale Ok benessere e salute, ha svelato i motivi che l’hanno costretta a saltare le puntate del programma tanto amato di Canale 5, un tempo condotto da Barbara D’Urso.

Il motivo per cui Myrta Merlino si è fermata

La giornalista televisiva ha raccontato al magazine di salute e benessere i veri motivi per cui si è dovuta fermare dalla messa in onda di Pomeriggio Cinque. Prima ha spiegato che lavora in TV da tanti anni (14): "è come se fossi dentro a un frullatore sempre acceso – ha dichiarato -. In questi casi hai due possibilità: o lasci che tutto si modelli su te, che la televisione ti consumi completamente, trasformandoti in una macchina da diretta, una persona che pensa unicamente alla carriera, o arrivi a un punto in cui molli perché non ce la fai più". Ha detto poi che si può trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita privata visto che lei ha tre figli e un compagno e una sua sfera personale a cui pensare, come tutti.

L’operazione alle tonsille

Myrta Merlino è arrivata poi a parlare della sua salute spiegando: "Ho un’agenda fittissima, tutto è programmato, e basta un piccolo ritardo per mandare all’aria l’intero equilibrio. A un certo punto il mio corpo mi ha mandato segnali inequivocabili, che ho dovuto prima ascoltare e poi affrontare". Il suo punto debole, ha affermato, è sempre stato la gola infatti: "Ho avuto problemi importanti alla tiroide – ha detto Merlino – e ho una sinusite cronica. Poi ho cominciato a soffrire di tonsilliti ricorrenti. Dopo un inverno massacrante, con decine e decine di cicli di antibiotici e antinfiammatori, la mia otorinolaringoiatra ha deciso che l’unica soluzione era quella di togliermi le tonsille". Quindi ha raccontato che da bambini è un’operazione banale che si risolve in poco tempo ma da adulti è tutta un’altra storia. Infatti si possono avere forti dolori per un tempo anche prolungato. "In un adulto la soglia del dolore e la convalescenza è dolorosissima. Io sono stata molto male, ho avuto dolori lancinanti per più di due mesi", ha infatti dichiarato Myrta Merlino. Ora i fan potranno capire il motivo delle assenze in TV della conduttrice di Pomeriggio Cinque.

